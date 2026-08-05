MITECO despliega siete medios aéreos y una brigada para apoyar en la extinción de incendios de Huesca y Murcia

Archivo - Varias personas tratan de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha desplegado siete medios aéreos y una brigada helitransportada para apoyar en la extinción de los incendios de Foradada del Toscar (Huesca), La Fueva (Huesca) y Caravava de la Cruz (Murcia), según datos de las 12:56.

En concreto, tiene un anfibio ALFA (de Reus, Tarragona), dos anfibios FOCA (de Matacán, Salamanca, y de Zaragoza Aeropuerto) y dos helicópteros LIMA en el primero (de Miluce, Navarra); un helicóptero MIKE y una brigada helitransportada en el segundo; y un helicóptero MIKE en el tercero. Los MIKE vienen de Plasencia del Monte (Huesca) y de Caravava (Murcia), mientras que la brigada helitransportada proviene de Daroca (Zaragoza).