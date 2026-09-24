MITECO presenta una nueva campaña de gestión de residuos: "Cuando tiramos la basura donde no toca, tiramos dinero"

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha presentado este jueves su nueva campaña institucional sobre gestión de residuos, que se basa en un 'spot' que se empezará a emitir el día 28 de septiembre en el que se muestran varias situaciones en las que ciudadanos abandonan los residuos de cualquier manera.

"Cuando tiramos la basura donde no toca, estamos tirando dinero. Separar bien los residuos sale a cuenta. Porque cuando no lo hacemos, gestionarlos cuesta más. Y lo acabamos pagando", relata el vídeo.

Durante la presentación de la campaña, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha hecho hincapié en que una deficiente gestión de los residuos acaba generando un impacto en el medio ambiente y ese impacto se traduce en un deterioro de la salud humana.

A su juicio, la apelación a la responsabilidad colectiva para contribuir a una mejor gestión de los residuos "no ha dado el resultado esperado". En España, esto se traduce en un incumplimiento de los objetivos europeos de separación de residuos.

Para el secretario de Estado de Medio Ambiente, hasta ahora se había centrado el mensaje del coste de la separación de residuos más en empresas y "había que completar el círculo". "La relación que intentamos trasladar con esta campaña es que desperdiciar residuos es desperdiciar el dinero de nuestro bolsillo, es empobrecernos individualmente y a nuestra familia y por lo tanto desperdiciar una parte sustancial de nuestra capacidad para poder aspirar a una mejor calidad de vida", ha resumido.

Por otro lado, ha trasladado al conjunto de los actores --productores, empresas, etc.-- que sean capaces de "alinear" los recursos económicos públicos y privados "en un proceso de información y formación" a los ciudadanos para "dar un salto cualitativo" en la economía circular del país. "Creo que es necesario exprimir al máximo esa capacidad público-privada", ha incidido.