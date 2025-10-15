MITECO reúne a científicos, empresas y ONG en el segundo taller sobre Planes de Ordenación del Espacio Marítimo.

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha reunido este martes y miércoles en Valsaín (Segovia) a 60 participantes de 35 entidades --incluyendo administraciones públicas, la comunidad científica y los sectores empresariales marítimos, así como ONG y representantes sindicales-- en el segundo taller participativo sobre el segundo ciclo de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM).

Durante estos dos días, los participantes han podido intercambiar sus enfoques y sensibilidades acerca de los principios orientadores y objetivos de estos Planes. A su vez, se han podido abordar en detalle las temáticas clave de biodiversidad, energías renovables, patrimonio cultural subacuático, fondeos e interacciones con hábitats bentónicos, navegación y colisiones con cetáceos, e interacciones tierra-mar.

De acuerdo con Transición Ecológica, también se han valorado asimismo nuevas categorías potenciales de zonificación que podrían ser incluidas en los planes de segundo ciclo. Por otro lado, se ha destinado un taller al desarrollo de la eólica marina y su afección a la pesca. Allí se ha presentado un informe sobre este tema en el contexto del primer ciclo de los Planes.

"Estos talleres participativos son una oportunidad de recoger las opiniones y sugerencias de los sectores interesados para la revisión y actualización de los planes, lo cual es fundamental para conseguir una planificación adaptativa, que mejore ciclo a ciclo, que sea cada vez más de todos, y que contribuya a la coexistencia de las actividades y usos en el medio marino manteniendo el Buen Estado Ambiental, para conseguir la sostenibilidad ambiental, social y económica del medio marino, objetivo y visión última de los POEM", ha recalcado el Ministerio.