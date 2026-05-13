MITECO saca a consulta pública el informe sexenal del lobo y convocará a las CC.AA antes de elevarlo a Bruselas

Archivo - Lobo. - Bernd Weibrod/dpa - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha expuesto a información pública el informe sexenal del lobo, que incluye entre otros documentos el censo. Este indica que hay 333 manadas en España, tal y como adelantó el Departamento ministerial el año pasado. Esta cifra está por debajo del criterio de la Comisión Europea de 500 manadas para que se considere que la especie está en un estado de conservación favorable.

Por lo tanto, "no puede haber controles letales de la especie", según señalaron a finales de junio fuentes de Transición Ecológica, remitiéndose al criterio de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) que señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad del territorio.

Ahora, fuentes de Transición Ecológica han señalado en declaraciones a Europa Press que el informe se expone a información pública "a petición de varias organizaciones". A su vez, han recordado que el Ministerio prevé convocar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente --que cuenta con representación de las CCAA-- para su aprobación antes de su envío a Bruselas.

"El proceso que ha explicado (el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo) Morán es: 1. Apertura de información pública (ya en marcha hasta el 27 de mayo). 2. Recepción de alegaciones e informes científicos. 3. Convocatoria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 4. Aprobación del informe sexenal y eventual envío a Bruselas", han señalado.

El Gobierno tenía hasta el 31 de diciembre para presentar los datos de las 'Directivas de la Naturaleza' (la de las Aves, algo que ya hizo; y la 'Directiva Hábitats', donde está incluido el lobo). A finales de enero, Bruselas abrió un expediente de infracción contra España por no haber remitido el informe de la 'Directiva Hábitats'.

A mediados del pasado mes de febrero, Transición Ecológica pidió una actualización de los datos del censo de lobos a las CCAA tras la oleada de incendios de agosto de 2025 y de las extracciones llevadas a cabo a nivel autonómico en los últimos meses. Según explican fuentes del Ministerio, las CCAA no enviaron datos revisados tras los incendios.

En los documentos expuestos a información pública, MITECO ha indicado que para el periodo 2021-2024 se han localizado un total de 333 manadas de lobo en España a partir de la información aportada por las CCAA, tal y como adelantó a finales de junio del año pasado. Esto supone un incremento de alrededor del 12,1% en una década.

Por CCAA, Galicia tiene 93 (83 exclusivas, 10 compartidas); Castilla y León, 193 (160 exclusivas, 33 compartidas); Cantabria, 23 (14 exclusivas, 9 compartidas); 45 en Asturias (33 exclusivas, 12 compartidas); 2 compartidas en País Vasco; 5 en La Rioja (1 exclusiva y 4 compartidas); 5 en Madrid (3 exclusivas y 2 compartidas); 4 en Castilla-La Mancha (2 exclusivas y 2 compartidas); y 1 compartida en Extremadura.

En este sentido, el Ministerio ha especificado que el Principado de Asturias ha autorizado la extracción de 53 lobos. Por su parte, Cantabria ha adoptado una resolución que establece un cupo de extracciones para la temporada 2025/2026 de 41 ejemplares. Además, otras CCAA como La Rioja y Galicia han incluido la especie en sus órdenes de vedas para 2025, sin especificar cupos.

Transición Ecológica recalca que ninguna de las regiones biogeográficas de España cumplen con el criterio de la Comisión Europea de tener más de 500 manadas para que se considere que la especie está en un estado de conservación favorable. En concreto, el tamaño de la población de esta especie en la región atlántica está entre un 5% y un 25% por debajo y en la mediterránea y la alpina se encuentra a más de un 25% por debajo.

EL DOCUMENTO DE LAS CCAA NO TIENE "VALIDACIÓN CIENTÍFICA ALGUNA"

A su vez, Transición Ecológica también ha sacado a información pública el documento elaborado por varias comunidades autónomas y aprobado por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad el verano pasado sin contar con el apoyo del Ministerio. En este texto, el estado de la especie se define como favorable.

A juicio del Departamento de Sara Aagesen, este texto "se trata de la valoración unilateral de las CCAA, sin validación científica alguna". En un documento de observaciones, el Ministerio indica que la "ficha" de las CCAA "no refleja los datos científicos ni técnicos de la ficha originalmente elaborada por el equipo del MITECO encargado de ello". Además, señala que no se ciñe "estrictamente" a los criterios marcados por la Comisión Europea.

En opinión de Transición Ecológica, los datos que contiene "adolecen de justificación científica". Entre otras cosas, indica que el documento de las CCAA sólo cita dos regiones biogeográficas --la mediterránea y la atlántica--, sin hacer mención de la alpina.

En la Mediterránea, las autonomías han tenido en cuenta la información procedente de Galicia y Castilla y León (únicas CCAA que han aportado datos para esta Región), no existiendo informes de otras CCAA como Castilla la Mancha, La Rioja, Madrid, Extremadura, etc.

"Finalmente, cabe destacar, como conclusión más relevante, que la información aportada por las CCAA, trasladada al informe sexenal, incorpora una serie de incoherencias y errores (...) no podría trasladarse a la Comisión europea al no ser correcta desde el punto de vista del contenido y también de la forma", ha indicado el Ministerio.