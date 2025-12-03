Moldavia, Portugal y UE firman el nuevo Convenio del Consejo de Europa para proteger el Medio Ambiente

Bangladesh. - Europa Press/Contacto/Habibur Rahman

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La República de Moldavia y Portugal, así como la Unión Europea (UE), han firmado este miércoles el Convenio para la Protección del Medio Ambiente por el Derecho Penal del Consejo de Europa, que sienta las bases para que los Estados den una respuesta coherente a los delitos ambientales a nivel penal incluso a nivel transfronterizo.

El organismo incide en que el objetivo inmediato es conseguir el mínimo de ratificaciones necesario para la entrada en vigor del tratado: un total de diez, de las cuales al menos ocho deben ser de Estados miembros del Consejo de Europa. En este sentido, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, ha instado encarecidamente al resto de Estados miembros a firmarlo y ratificarlo.

"Debemos intensificar nuestros esfuerzos colectivos para proteger el medio ambiente y combatir los delitos ambientales que amenazan nuestro futuro", ha subrayado.

Este nuevo tratado ha sido elaborado por los Estados miembros del Consejo de Europa, junto con las contribuciones de la Santa Sede, la UE, la Organización de Naciones Unidas (ONU), INTERPOL y la sociedad civil. Tal y como explica el Consejo de Europa, se centra en las dimensiones penales del daño ambiental y establece un sólido marco jurídico para combatir los delitos ambientales graves que, en ocasiones, han quedado impunes o han sido procesados de forma insuficiente.

En concreto, establece una amplia gama de delitos ambientales y permite a los Estados perseguir penalmente las conductas intencionales que resulten en desastres ambientales equivalentes al ecocidio. Además, incluye un mecanismo para supervisar su implementación y rendición de cuentas.