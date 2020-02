Montero afirma que el cese de Garea se enmarca en "la política de recambio" del Gobierno y dice que "habrá más"

Publicado 18/02/2020 15:03:23 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que el cese de Fernando Garea al frente de la agencia EFE se enmarca en "la política de recambio" y "renovación" que está llevando a cabo el Ejecutivo, al tiempo que ha avanzado que "habrá algunas más".

"Este cese y nombramiento de EFE se enmarca dentro de la nueva etapa del Gobierno y por tanto, de la política normal de recambio, de renovación de unidades directivas y habrá algunas mas", ha afirmado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En este punto, la ministra ha precisado que no quiere "mandar mensajes de intranquilidad a las personas que desarrollan estas tareas" y ha señalado que, en este tipo de preguntas, "todo el mundo se da por aludido" aunque no se dirijan "a nadie en particular". Por ello, ha añadido que "en la medida que se vaya hablando" y "los ministros vayan trabajando", se "irán produciendo renovaciones" si "es necesario". "Ya le puedo anticipar que algunas habrá", ha reiterado.

Posteriormente, Montero ha defendido que el compromiso con EFE es "claro y nítido" al tiempo que ha reiterado la "absoluta independencia de la agencia respecto a la translación de las noticias que entienda se tienen que plantear".

La ministra ha defendido que el actual Gobierno "se caracteriza por otorgar absoluta independencia a todos los órganos que así lo son" y ha añadido que no cree que tengan que "justificar sus actitudes" porque los hechos les "avalan en relación a esta materia".

"Seguiremos con la renovación de los órganos desde la cautela sin trasladar inquietud a personas que como Garea han desarrollado un magnífico trabajo, son profesionales y vuelven al ámbito de su profesión después de haber prestado un servicio al país y a la sociedad y este Gobierno está orgulloso y queremos por tanto mostrar nuestro agradecimiento", ha zanjado.