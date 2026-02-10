Morant preside la reunión del Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE) por las inundaciones en Andalucía

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, preside la reunión de coordinación del Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) - MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha presidido este martes la reunión de coordinación del Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que presta tareas de asesoramiento científico en las poblaciones afectadas por las inundaciones en las provincias de Cádiz y Málaga.

Morant ha querido informarse de primera mano de los trabajos que desempeñan los más de 40 especialistas que integran el GADE, que consisten en la evaluación de la situación en los municipios que más han sufrido los daños por las lluvias y en la monitorización de la evolución de los puntos de control instalados.

En concreto, los investigadores del grupo están especializados en hidrogeología, cartografía y sistemas de información geográfica, y su labor consiste en sobre el terreno el estado de los acuíferos de la zona.

Los centros involucrados son el Instituto Geográfico y Minero de España (IGME), el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN), el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE), el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) y la delegación del CSIC en Andalucía.

Por su parte, la actuación del CSIC, que comenzó el jueves pasado, está liderada por la Coordinadora de Emergencias del CSIC, Inés Galindo, y el coordinador del GADE, Juan Carlos García López-Davalillo.

La ministra se ha referido a los especialistas como "la UME de la ciencia" y les ha agradecido su labor y su compromiso. "Con vuestro trabajo estáis utilizando la realidad como gran laboratorio de lo que está ocurriendo para poder dar respuestas. Gracias por estar del lado de los que nos necesitan cuando hay una gran incertidumbre", ha afirmado.

En la reunión también ha participado la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, y la directora del Instituto Geográfico y Minero de España (IGME-CSIC), Rosa Mateos.

MILES DE DESALOJOS

Las consecutivas borrascas han provocado en las últimas semanas el desalojo de miles de personas en Andalucía y ha dejado pueblos incomunicados, vías de tren y carreteras cortadas y ríos desbordados.

Según ha informado la dirección del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI), el número de personas desalojadas de sus viviendas por los efectos de las borrascas ha descendido este martes a 3.330, de las cuales 2.688 se concentran en la provincia de Cádiz.

Además, el Comité de Operaciones mantiene despliegues este martes en hasta 13 escenarios operativos en 30 municipios de Cádiz, Málaga, Granada, Jaén, Córdoba y Sevilla a fin de garantizar la seguridad en los puntos afectados por los efectos del río atmosférico en la comunidad.