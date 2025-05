Morenatti defiende el fotoperiodismo frente a la IA: "¿Cómo haremos para distinguir lo sintético de lo real?"

'El País' organiza en Madrid la Conferencia Anual de ONO 2025, de defensores de las audiencias y responsables de principios éticos de los medios

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Emilio Morenatti, galardonado fotoperiodista de Associated Press, ha defendido la labor de los fotoperiodistas que trabajan sobre el terreno, frente a la utilización de imágenes creadas mediante Inteligencia Artificial generativa. "¿Cómo no sucumbir a la tentación de estas alternativas tan sencillas, inmediatas y espectaculares? ¿Cómo haremos para distinguir lo sintético, cada vez más convincente, de lo real, que tantas veces es más crudo, más incómodo, incluso menos perfecto?", se ha preguntado.

Morenatti se ha expresado así durante su intervención en la Conferencia Anual de ONO 2025, un encuentro para defensores de las audiencias y 'standard editors' (los directivos responsables de los principios éticos en su medio) y profesionales de los medios de comunicación de todo el mundo que se celebra en Madrid. Soledad Alcaide es la anfitriona de este evento como defensora del lector de 'El País', medio organizador del congreso.

A su juicio, este nuevo escenario "pone en jaque" la profesión y "amenaza con socavar la confianza del público". Por ello, ha destacado la necesidad del compromiso de todos con la ética, la verificación y la transparencia.

En su intervención, el dos veces reconocido con el Premio Pulitzer ha mostrado a los asistentes una selección de fotografías que ha realizado durante su trayectoria, "imágenes que pretenden poner rostro y humanizar el deshumanizado conflicto".

"Para mí, no son solo representaciones del dolor, la desesperación o la dignidad en medio del sufrimiento, son sobre todo el privilegio de haber podido estar allá, de haber sido testigo, porque alguien, esa víctima, en un momento muy difícil me permitió acercarme a ella. Me dejó entrar en su intimidad, en su dolor, y confió en que yo sabría mirar con respeto y contar con honestidad", ha asegurado.

Por su parte, la directora del diario 'El País', Pepa Bueno, ha afirmado que "la crisis del modelo de negocio" ha convertido la suscripción, en el caso de los periódicos, en un "arma" con la que les "amenazan cuando los hechos contradicen las creencias" de quienes les eligen y de los que pagan. "Estamos aprendiendo, no nos queda más remedio, a defender nuestra independencia también de aquellos que nos eligen, nuestra comunidad, los que pagan por leernos", ha asegurado.

Según ha señalado Bueno, los periodistas se han tenido que "acostumbrar", "aprender a trabajar" y a protegerse del "acoso" en las redes, pero también del "aplauso fácil y de los atajos" para conseguirlo. Además, ha puesto de relieve el "éxito que han tenido los populistas en el descrédito del periodismo" y considera que los periodistas tienen que preguntarse "por qué un número considerable" de conciudadanos "confían más en un poderoso que miente, en una cuenta anónima de una red social que miente o en un comunicador ajeno a los protocolos del periodismo o un influencer".

"¿Por qué confían más en ellos que en quienes trabajamos con método, con procedimiento, en una aproximación honesta a la realidad, con el hecho contrastado como materia prima y con la vocación y la obligación de reflejar con respeto la pluralidad de nuestras sociedades? Tenemos que preguntarnos sin soberbia, con humildad, con afán investigador", ha reflexionado.

La directora de 'El País' también ha señalado que una de las "misiones históricas" del periodismo, que era "desenmascarar las mentiras" del poder, "empieza a no tener sentido" porque ahora "se exhibe con cinismo, se propaga como nunca" y encuentra a un "número considerable" y, en algunas zonas del mundo, "creciente" de ciudadanos que la creen.

"Ya no es suficiente aproximarse con honestidad a la realidad, pero hay que aproximarse con honestidad a la realidad. Ya no es suficiente verificar, pero hay que seguir verificando. Ya no es suficiente reflejar la pluralidad de nuestras sociedades con respeto a esa pluralidad y al diferente, pero hay que seguir haciéndolo. La pregunta es qué más tenemos que hacer, porque no se trata solo de sobrevivir, se trata de seguir siendo relevantes", ha reflexionado.

TRANSPARENCIA "EXHAUSTIVA"

En este contesto, Pepa Bueno defiende que los medios tienen que hacer "un triple ejercicio de transparencia" y contar "cómo" hacen el trabajo, quiénes son y qué valores defienden, y quiénes son sus dueños y cómo se financian. En todo este ejercicio de "transparencia exhaustiva" que defiende, el defensor del lector de 'El País' es "esencial".

Soledad Alcaide ha reconocido que, a consecuencia de la investigación realizada por 'El País' sobre varias mujeres que habrían sufrido violencia sexual a manos del director Carlos Vermut, recibió una "avalancha de lectores indignados" que le escribían y ha añadido que, "a veces, un periódico tiene que saber ir en contra de sus propios suscriptores". Alcaide escribió una columna explicando el porqué de aquella investigación y contestó a "muchísimas" cartas de lectores.

"A mí me parece que la decisión ética, en este caso, fuera correcta. No podemos ser neutrales con las víctimas. Debemos ser objetivos, debemos dar la voz de todo el mundo obviamente", ha subrayado la Defensora del Lector, que ha explicado que se trata de un órgano independiente, que no participó en la investigación que llevaron a cabo Gregorio Belinchón, Elena Reina y Ana Marcos durante un año.

Elena Reina y Ana Marcos han participado en la primera jornada de este congreso para explicar las técnicas que utilizaron para elaborar la información sobre Carlos Vermut y que, según ha detallado Reina, se basan en el periodismo "más esencial". No existían denuncias policiales ni partes médicos por lo que "cada línea" del relato tuvo que ser comprobada y verificada.

De este modo, los periodistas mantuvieron numerosas entrevistas con las mujeres, accedieron a sus teléfonos y redes sociales donde hallaron conversaciones con familiares o con el supuesto agresor. "No nos estamos inventando el periodismo. Simplemente no teníamos un papel, no teníamos una filtración de un juzgado, no teníamos los papeles de Wikileaks", ha afirmado Ana Marcos.

Ante la falta de denuncias, el equipo de investigación creó un expediente de protección de la víctima por cada una de las mujeres, que incluye además un testimonio de ellas, firmado con su DNI, con el compromiso del periódico de mantener su anonimato. Además, entrevistaron a, al menos, 10 personas de su entorno, comprobaron si esos lugares existían, si los sets de rodaje estaban formados por las personas que referían, etc., y contactaron con Carlos Vermut, con quien tuvieron tres llamadas, incluyendo sus declaraciones en el texto.

En su bienvenida, la presidenta de ONO, Margo Smit, ha explicado que ser periodista "nunca ha sido fácil", pero menos pertenecer a la asociación, y ha puesto en valor la labor que desempeñan sus miembros, "guardianes" del cuarto poder. Además, ha apuntado que en "muchos países" de los que proceden los miembros de ONO los cambios "no han sido buenos". "Tenemos a nuestros colegas en la prisión, literalmente algunos de ellos. Tenemos a nuestros colegas perdiendo sus trabajos", ha manifestado, para después añadir que los presupuestos de los medios están disminuyendo, así como el acceso a las fuentes.

Más de 50 delegados de televisiones, radios, periódicos, agencias han llegado a Madrid procedentes de los cinco continentes. Destacan lugares como Australia, Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Armenia, Sudáfrica y de toda Europa. En representación de España, participan en este evento representantes de RTVE y Diari Ara.