Movistar+ incorpora a la plataforma Mitele Plus (Mediaset España) y ATRESplayer (Atresmedia)

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Movistar+ incorpora a la plataforma de televisión de pago los contenidos de Mitele Plus (Mediaset España) y ATRESplayer (Atresmedia), según han dado a conocer las compañías.

De este modo, el servicio de Mitele Plus estará integrado en la home de Movistar+ y los clientes que no estén registrados en Mitele y deseen contratar la suscripción Plus podrán realizar la contratación a través de Movistar+ desde la sección Mi cuenta/Otras suscripciones. Sin necesidad de entrar en la aplicación, los contenidos de Mitele Plus serán accesibles también desde el buscador del descodificador.

El servicio de Mitele PLUS estará disponible en los próximos meses para los clientes de Movistar+ con descodificadores UHD, de los que actualmente ya hay desplegadas 1.300.000 unidades en España.

Por otro lado, Movistar+ ha incorporado a su servicio la plataforma ATRESplayer que ya se puede contratar a través de la interfaz de Movistar+. Los clientes de Movistar+ con descodificador UHD tenían disponible ya desde el pasado mes de noviembre el acceso a la aplicación de ATRESplayer y a sus contenidos, previo registro en su plataforma.

Además, se ha habilitado ahora la contratación de la modalidad de pago a través del descodificador UHD. A esto se suma que los contenidos de ATRESplayer Premium se pueden encontrar en el buscador del descodificador, facilitando la navegación y el consumo sin necesidad de abandonar el entorno de Movistar+.

En la home de Movistar+ el usuario pude seleccionar la app ATRESplayer Premium desde el carrusel de aplicaciones. Los clientes que no estén registrados en ATRESplayer y deseen contratar la suscripción Premium, podrán realizar la contratación desde la sección Mi cuenta/Otras suscripciones. Sin necesidad de entrar en la aplicación, los contenidos premium serán accesibles también desde el buscador del descodificador.

Atresmedia ha explicado que, para acceder a la aplicación en su modalidad gratuita, es necesario realizar un registro previo a través de atresplayer.com y posteriormente introducir las claves en el descodificador.

Con las claves obtenidas en el registro desde el descodificador o desde su página web, es posible acceder tanto a la aplicación en el descodificador Movistar+ como a todos dispositivos compatibles con ATRESplayer: Ordenador (PC o Mac), tabletas (iOS, Android y Windows) y smartphones (iOS y Android), Smart TV de Samsung, LG y Android TV. También pueden utilizarse dispositivos externos al televisor como Google Chromecast, Apple TV, Amazon Fire Stick o set-top-boxes con Android TV.