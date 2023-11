Las mujeres tienen un 17% más riesgo de morir que los hombres ante el mismo siniestro vial, según un estudio

El 77% de los automovilistas españoles opinan que aún existen muchos prejuicios contra las mujeres conductoras



MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres tienen un 17% más de posibilidades de morir que los hombres ante el mismo siniestro de tráfico, según concluye el Estudio 'Coches seguros para todos. Análisis de la accidentalidad bajo una perspectiva de género (2012-2021)', de la Fundación Línea Directa.

Así lo ha dado a conocer este martes la directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad en Línea Directa Aseguradora, Mar Garre, en una rueda de prensa para presentar los resultados de este informe. Para llevarlo a cabo, junto a la Universidad Pontificia de Comillas, ha realizado un 'crash test' computerizado que reproduce un choque frontal de circunstancias idénticas para ambos géneros: un modelo femenino percentil 50 y un modelo masculino percentil 50.

"Lo que ocurre es que la mujer suele tener una estatura algo menor que la del hombre y tiene que acercarse mucho para llegar correctamente a los pedales. Se tiene que acercar mucho al salpicadero, con lo cual hace que cuando salta el airbag está demasiado cerca o tiene las piernas también demasiado metidas y esto le puede causar algunas lesiones adicionales a las que puede causar al hombre", ha explicado Garre.

Asimismo, la directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad en Línea Directa Aseguradora se ha referido al conocido como 'efecto submarino', que es que "el cinturón de seguridad no sujeta bien, no recoge bien a la mujer y se produce un deslizamiento hacia abajo en el asiento, con lo cual el cinturón presiona la zona abdominal y puede producir lesiones graves". "Esto ocurre más en las mujeres que en los hombres porque es una cuestión de tamaño", ha subrayado.

En este contexto, ha detallado que los resultados de la investigación muestran que las mujeres tienen un 22% más de posibilidades de sufrir lesiones en la cabeza, un 45% más en el cuello, un 25% más en el pecho y un 80% más de posibilidades de sufrir lesiones en las piernas, como consecuencia de estar demasiado metidas debajo del salpicadero.

"Todo esto es porque todas estas pruebas de seguridad pasivas están realizadas con 'dummies' que reproducen y representan la anatomía de un hombre, no de una mujer. La configuración de ellos y ellas es diferente, la masa corporal, y no es lo mismo el impacto que tiene el mismo accidente en un hombre que en una mujer. Sobre todo, aquellos elementos que aportan más seguridad, realmente aportan más seguridad a los hombres que a las mujeres, puesto que están configurados para el cuerpo del hombre", ha comentado Mar Garre, que recuerda que es mejor llevar el cinturón que no hacerlo, también, en el caso de las mujeres.

RAZONES HISTÓRICAS

El estudio concluye, además, que las principales razones por las que los coches se centran más en la anatomía masculina son históricas, ya que existe un mayor número de conductores que de conductoras (56% de hombres frente a 44% de mujeres, una proporción que crece a mayor edad), más tiempo de conducción por parte del hombre (+70%), mayor peso en la decisión de compra del vehículo (+22%) y mayor accidentalidad, lesividad y mortalidad masculinas.

Según datos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT), analizados en este estudio, el 90% de los conductores fallecidos en un siniestro de tráfico en la última década en España (cerca de 10.000 hombres fallecidos y aproximadamente 1.000 mujeres) y el 85% de los heridos graves eran hombres (casi 50.000 hombres por 8.600 mujeres), con una tasa de letalidad que multiplica por cuatro a la de la mujer. Además, el 92% de los conductores que murieron en accidente de tráfico en 2022 que dieron positivo en drogas o alcohol eran hombres y el 73% de los sancionados, también lo eran.

Garre ha destacado que, en los últimos diez años, tres de cada cuatro multas que han impuesto las autoridades han sido a conductores hombres. Por distintos tipos de infracciones, por cada 100 multas que se imponen por no usar el casco, 91 son para hombres y 9 para mujeres; en los adelantamientos no permitidos, el 86% es para los hombres y el 14% para las mujeres; dar positivo en alcohol o drogas, el 84% es para hombres y 16% para mujeres.

"Sin embargo, lo que vemos es que, ante un mismo accidente de idénticas características, las mujeres corren más riesgos y tienen más posibilidades de sufrir algún tipo de lesiones graves que los hombres, debido a la diferente naturaleza de la mujer y a cómo están configuradas las medidas de seguridad dentro del vehículo", ha manifestado Mar Garre.

PERCEPCIÓN DE LOS CONDUCTORES

Por otro lado, en informe sostiene que el 77% de los automovilistas españoles creen que aún existen muchos prejuicios contra las conductoras, un porcentaje que, en el caso de las mujeres, alcanza el 86%. Por comunidades autónomas, Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha son los territorios donde más lo creen y La Rioja, Madrid y Región de Murcia, donde menos.

Las conductoras achacan la mayor accidentalidad de los hombres a que, por lo general, "corren más e incumplen más las normas" (34%), mientras que los hombres creen que la causa es que "hacen muchos más kilómetros" (26%), una circunstancia que suelen hacer "por costumbre" (55%).

Finalmente, uno de cada cinco automovilistas hombres reconoce haber insultado a una conductora aludiendo a su género, según se desprende de los resultados de una encuesta realizada a 1.700 conductores, sobre la percepción que tienen del género aplicado a la conducción.