El Mundial de fútbol, el eclipse o las tragedias de Adamuz y Urda, los números más buscados del sorteo de Navidad 2026

Archivo - Cola en la administración de loterías de Doña Manolita, a 12 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Doña Manolita es la administración que más factura en ventas de boletos de lotería de todo el país. A lo largo de su historia, la administraci - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de fútbol, el eclipse solar, la crisis migratoria en Ceuta y las tragedias ferroviarias de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) son algunos de los acontecimientos que están marcando las búsquedas de décimos de los españoles de cara al Sorteo Extraordinario de Navidad del próximo 22 de diciembre.

"Cuanto más se acercan los últimos meses del año, las administraciones de lotería se empiezan a llenar de personas pidiendo números concretos basados en supersticiones o augurios. Normalmente, cumpleaños o fechas señaladas suelen ser los números elegidos, así como las tradiciones familiares que consisten en comprar siempre el mismo décimo", ha indicado el presidente de la Asociación Española de Administraciones de Lotería (Anapal), Borja Muñiz.

Según ha desvelado este lunes Anapal, entre los números más buscados se encuentran el 19.726, que recuerda el 19 de julio de 2026, fecha en la que la selección española conquistó su segundo Mundial de fútbol; y el 18.826 en alusión al eclipse de sol del 18 de agosto.

Los españoles también buscan números relacionados con las fechas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (18.126) y Urda (28.106), así como han crecido las ventas de lotería de Navidad en Ceuta, a donde llegaron miles de migrantes irregulares de forma masiva los días 30 y 31 de julio (30.726 y 31.726).

Las supersticiones y las tradiciones familiares siguen siendo determinantes a la hora de elegir un décimo. Terminaciones como el 13 o el 15 figuran entre las más demandadas en las administraciones; 26, por su coincidencia con el año en curso; el 29, fecha de las elecciones generales, una terminación muy buscada desde hace dos años tras la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024.

Asimismo, los números bajos, las fechas de cumpleaños y aniversarios, los capicúas y las cifras repetidas también están entre las combinaciones favoritas. Destaca, además, el 00000, uno de los números tradicionalmente más solicitados.

En cuanto a las estadísticas históricas, desde que comenzó a celebrarse el Sorteo de Navidad en 1812, la terminación de dos cifras más premiada con el 'Gordo' ha sido el 85, en siete ocasiones, seguida del 57, en seis. Por su parte, el reintegro 5 es el más repetido, con 32 ocasiones, seguido del 4 y el 6, ambos con 27.

Por ciudades, Madrid es la más agraciada históricamente con el Gordo, que ha caído en la capital en 85 ocasiones. Le siguen Barcelona (44), Sevilla (19), Bilbao (16) y Valencia (15).

Este año, el Sorteo Extraordinario de Navidad repartirá 2.870 millones de euros en premios, con una emisión de 205 millones de décimos, siete millones más que en 2025. El popular 'Gordo' repartirá 400.000 euros por décimo premiado.