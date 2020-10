Músicos católicos españoles hacen un llamamiento al cuidado del planeta durante el Tiempo de la Creación

Varios vendimiadores recogen racimos de uvas en el viñedo de la Bodega Algueira de la D.O. Ribeira Sacra de Lugo durante la temporada 2020

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de músicos católicos españoles ha publicado o relanzado composiciones en las que hacen un llamamiento al cuidado de la naturaleza, con motivo del Tiempo de la Creación convocado por el Papa Francisco, que se celebra hasta el próximo 4 de octubre.

Migueli Marín, César Hidalgo, AAIRA, Not From This World y Multifestival Laudato Si participan en esta iniciativa organizada por el Movimiento Católico Mundial por el Clima, en el marco de este mes.

Para César Hidalgo, autor de la canción 'Allí estás Tú', "cuando uno es consciente de que la creación es obra de Dios, no tiene más remedio que cuidarla y reconocer que en cada brizna de hierba, en cada gota de agua, Él está presente".

Por su parte, Migueli Marín, se inspiró en la naturaleza y en la encíclica del Papa 'Laudato Si', para componer 'Cuídala', una canción que hace un llamamiento "urgente" a la protección del medio ambiente y a la fraternidad universal.

Esta iniciativa de músicos católicos también llega a los más pequeños con la canción 'Fiesta Laudato Si', un proyecto nacido en Almería que "apuesta por adaptar el mensaje de amor de Dios, a la música actual, de una forma atractiva y amena". La canción es una iniciativa de la familia Olima Rodríguez, y del productor Gersón Pérez.

La nota rapera la pone Not From This World con su rap 'Laudato Si', inspirado en la encíclica de Francisco, en el que hacen una llamada a la ecología integral mirando a la naturaleza y al sufrimiento de los más vulnerables. En la canción también participa Sam del grupo cristiano 1DTantos, lo que demuestra "un punto de encuentro con hermanos de otras confesiones cristianas y otras religiones".

Por último, 'Despiértame', del grupo AAIRA, eleva una crítica contra el consumismo y el desarrollo irresponsable, a través de un tema encuadrado dentro del pop rock alternativo con bases cristianas. En palabras de Juan Carbajal, líder de la formación, "el tema se publica dentro del marco del Tiempo de la creación con el objetivo de abrir los ojos ante las injusticias generadas por esta nueva realidad de degradación ambiental".