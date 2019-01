Musulmanes españoles denuncian "fuertes trabas políticas" en Cataluña para impartir religión islámica en los colegios

Publicado 11/01/2019 13:09:27 CET

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Islámica de España (CIE) ha denunciado "fuertes trabas políticas" para impartir la clase de religión islámica en Cataluña, donde no hay ningún profesor de esta asignatura contratado para unos 84.000 alumnos musulmanes (cifra calculada por la CIE). Así lo han puesto de manifiesto los miembros de la Comisión Técnica de Educación de la CIE durante su última reunión.

"El primer contacto que tuvimos tras la firma del convenio en 1996 fue con la Consejería de Educación de Cataluña. Nos pidieron que la clase de religión islámica fuera en catalán y les dije que no teníamos inconveniente pero que había que empezarlo. Desde entonces, no hay ninguna esperanza de que empiece. Actualmente, no hay ningún profesor contratado y no nos contestan cuando pedimos el censo de alumnado", ha subrayado el presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary, en declaraciones a Europa Press.

Según los datos del último informe sobre alumnado musulmán de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y el Observatorio Andalusí, en España hay 308.767 estudiantes musulmanes, de los cuales, más de una cuarta parte están en Cataluña, con un total de 84.018 alumnos que siguen esta religión.

Cataluña no es la única comunidad autónoma que no contrata profesores de Islam. Ocurre lo mismo en Murcia, donde también denuncian que existe un "silencio absoluto" en esta materia. Por otro lado, continúan los contactos con Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y Baleares.

En todo caso, Tatary ha puesto de relieve que en los últimos cuatro años se ha logrado ampliar la plantilla de profesores de Religión en España de 46 --cifra que estuvo prácticamente congelada durante ocho años-- hasta los 80 que hay contratados actualmente. Las últimas contrataciones se han producido en: Extremadura, con tres profesores; Castilla y León, con seis; Castilla-La Mancha con dos; Valencia con tres y La Rioja con cinco.

Otra de las reivindicaciones de los musulmanes españoles que aún no han visto cumplida y que también abordaron durante la última reunión de la Comisión Técnica, fue la clase de religión islámica en Secundaria, ya que actualmente, solo hay cobertura para la etapa de Primaria.

La Comisión Islámica de España viene solicitando al Ministerio de Educación que esta materia se extienda a Secundaria desde la época en que José Ignacio Wert se encontraba al frente de esta cartera. Asimismo, según asegura Tatary a Europa Press, lo que les ha transmitido el actual Gobierno socialista es que están "por la labor" de hacerlo aunque lamenta que aún "no se ha dado el paso firme".

FORMACIÓN EN UNIVERSIDADES PARA PROFESORES DE ISLAM

Por otro lado, la Comisión Islámica de España informa de que están "negociando" con varias universidades para ofrecer un "máster" de formación para nuevos profesores de religión islámica que pueda estar en marcha en Madrid, Extremadura, Sevilla y Zaragoza en el año 2020.

Además, para este año 2019, los musulmanes españoles proponen elaborar un censo de profesores de religión islámica, organizar un congreso a finales de curso, y solucionar problemas que les afectan en estos momentos como: bajas que no se cubren o docentes que pierden población escolar. En concreto, la CIE destaca que los profesores de Melilla se quejan de que están "aguantando una ratio elevada" y están "parcheando con los horarios para cubrir todos los centros".

Tatary subrayó durante la reunión con la Comisión Técnica que hay que "lanzar un mensaje a la administración" insistiendo en que los musulmanes son "parte de la sociedad". "Como tales tenemos unos derechos, no pedimos limosna sino nuestros derechos", agrega.

Por otro lado, los presentes en la reunión pusieron de manifiesto la urgencia de una guía de buenas prácticas para los imanes y profesores de árabe e Islam que trabajen en las mezquitas por las tardes y la necesidad de "evitar" temas "sensibles" como "paraíso e infierno". También, plantearon elaborar una guía de valores islámicos y enfatizarlos con ejemplos de la vida del profeta Mahoma.