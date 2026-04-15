Nace DigiTrack, una herramienta pública de búsqueda y analítica de contenidos web sobre los derechos digitales - EL OBSERVATORIO DE DERECHOS DIGITALES (ODD)

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de Derechos Digitales (ODD), con el apoyo de Red.es, ha impulsado la creación de DigiTrack, una herramienta pública de búsqueda y analítica sobre contenidos web relacionados con los derechos digitales, diseñada para observar cómo evolucionan estos temas en internet, detectar tendencias y ofrecer una base informativa útil para el análisis, la comunicación y la acción pública.

Según ha informado este miércoles el observatorio, DigiTrack ha sido desarrollada por el Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes de la Universidade de Santiago de Compostela (CiTIUS), en colaboración con la Fundación Hermes.

En concreto, la plataforma permite consultar y analizar contenidos procedentes de fuentes digitales abiertas, como noticias, redes sociales, blogs y otros espacios online, "con el objetivo de ofrecer una visión más estructurada del debate público en torno a los derechos digitales", ha indicado.

"Su funcionamiento permite identificar temas emergentes, seguir su evolución en el tiempo, analizar sentimiento y emociones asociados a los contenidos recopilados y facilitar una lectura más ordenada de la conversación digital", ha destacado.

El investigador responsable del desarrollo de DigiTrack, David E. Losada, explica que "la herramienta está dotada de tecnologías y modelos avanzados de IA y Recuperación de Información, que han sido adaptados al dominio de Derechos Digitales y que proporcionan al usuario final servicios como la organización automática de contenidos por subtemas, el seguimiento temporal de impacto, y la posibilidad de realizar consultas en texto libre mediante un buscador vertical, entre otros".

Para el director científico del CiTIUS, Senén Barro, DigiTrack nace con "una vocación muy clara: transformar información digital dispersa en conocimiento útil para comprender mejor cómo se expresan, evolucionan y se perciben los Derechos Digitales, particularmente en la conversación pública".

Desde la Universidade de Santiago de Compostela, su rectora, Rosa Crujeiras, subraya que "proyectos como DigiTrack reflejan la capacidad de la universidad pública para generar conocimiento aplicado, conectar investigación y servicio público y contribuir a retos sociales vinculados a la transformación digital".

Por su parte, la directora general de la Fundación Hermes, Luisa Alli, destaca que "el desarrollo de herramientas como DigiTrack refuerza una idea esencial: los Derechos Digitales no pueden quedarse en un plano declarativo, sino que necesitan observación, análisis y capacidad real de actuación".