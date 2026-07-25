La NASA evaluará los daños por los incendios en su complejo de Robledo de Chavela (Madrid) "cuando sea seguro hacerlo"

El humo de un fuego cercano sobrevuela una antena de la NASA, a 24 de julio de 2026, en Robledo de Chavela, Madrid (España). Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid siguen avanzando sin control y se han unido en un solo foco, mientras que en Áv - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La NASA ha asegurado que evaluará los posibles daños en el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid (MDSCC, por sus siglas en inglés), en Robledo de Chavela (Madrid), "cuando sea seguro hacerlo" después de que el incendio forestal que afecta a la zona haya atravesado las instalaciones, previamente evacuadas por precaución.

Así consta en una declaración de la Oficina de Relaciones Públicas de la NASA, difundida por el portal independiente especializado 'NASA Watch', en la que la agencia informa de que "todo el personal fue evacuado a salvo" y de que el programa SCaN (Comunicaciones y Navegación Espacial) está monitorizando "de cerca" la evolución del incendio en coordinación con las autoridades locales y la Embajada de Estados Unidos.

Mientras tanto, la agencia ha trasladado "sin problemas" el apoyo a las operaciones de las misiones al Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Goldstone, en California, una medida que, según asegura, "garantiza la continuidad del servicio y el apoyo ininterrumpido para las comunicaciones de las naves espaciales".

Además, la NASA subraya que la seguridad y el bienestar de su personal constituyen su "máxima prioridad" y traslada su apoyo a las familias y vecinos afectados por los incendios forestales en las comunidades cercanas. "Proporcionaremos actualizaciones a medida que evolucione la situación", concluye la declaración.

El Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid forma parte de la Deep Space Network (DSN), la red internacional de antenas de la NASA dedicada al seguimiento y las comunicaciones con sondas y misiones espaciales. Junto a las estaciones de Goldstone (California) y Canberra (Australia), constituye uno de los tres nodos estratégicos que permiten mantener un contacto permanente con las naves que operan en el espacio profundo.

LOS CASI 90 EMPLEADOS FUERON EVACUADOS

El complejo madrileño dispone de seis grandes antenas, entre ellas una de 70 metros de diámetro y varias de 34 metros. Los casi 90 trabajadores del complejo fueron evacuados y en el interior de la instalación ya no permanece ningún empleado ni personal de las empresas contratistas, según explicó, en declaraciones a 'TVE', la asistente ejecutiva del centro, Lola Cardeño.

Parte de la plantilla abandonó la estación durante la mañana del viernes, mientras que los últimos trabajadores, entre ellos el personal de seguridad, salieron alrededor de las 17 horas después de que la Guardia Civil ordenara el desalojo completo. "Quedaba la gente de seguridad, cerraron todo y se fueron porque la Guardia Civil obligó a desalojar", relató Cardeño.

La responsable aseguró este viernes por la tarde que no pueden confirmar si las llamas habían penetrado en el complejo o han afectado a alguno de sus edificios, equipos o antenas, ya que no queda nadie dentro de las instalaciones que pueda comprobarlo.