La nieve afecta a unas 15 carreteras, una de ellas principal, en Andalucía, Asturias, CyL, C.Valenciana y Navarra

Archivo - Carretera con nieve en la calzada, en la provincia de Huesca. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nieve afecta a unas 15 carreteras, una de ellas perteneciente a la red principal, en cinco comunidades autónomas (CCAA), según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) hacia las 18:00 horas. En declaraciones a Europa Press, el organismo estatal ha especificado que las CC.AA afectadas son Andalucía, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Navarra.

Por otro lado, en su boletín, la DGT ha señalado que se encuentra transitable con precaución la carretera A3 en los entornos de Minglanilla y también de Jaraguas, en Cuenca y Valencia respectivamente. Así, pide "mucha prudencia" con la nieve ya que pueden complicar el tráfico, así como con la lluvia, que ha provocado el corte de tres carreteras secundarias en la provincia de Cádiz.

A su vez, ha indicado que se registra tráfico lento en la TF1 de Tenerife en Costa Adeje dirección Las Chafiras y en Bocacangrejo en sentido Güímar. Asimismo, ha solicitado precaución ante los avisos de nivel naranja por nevadas en Cantabria y Burgos y amarillo en zonas de Galicia, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

"Les pedimos que consulten la información del tiempo y del tráfico y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno", han resaltado.