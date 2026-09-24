El Niño podría costar 395.000 millones de euros para 2027, 21.000 de ellos a la UE, según un estudio de Allianz

Rasuwa, Nepal, a 4 de septiembre de 2027. - Skanda Gautam / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Niño podría costar 395.000 millones de euros en producción económica para 2027, según El Informe de Allianz sobre Economía Climática (ACE), publicado este jueves por Alianz Research. China, Estados Unidos (EEUU) e India asumirían en conjunto cerca del 60% de las pérdidas brutas, pero los 27 Estados miembro de la Unión Europea (UE) perderían 21.000 millones de euros, lo que equivale al 0,09% del Producto Interior Bruto (PIB).

"En el conjunto de la UE, los efectos estimados son de +0,31 puntos porcentuales en la inflación general y de +0,5 puntos porcentuales en los precios de los alimentos", ha apuntado la investigación.

Para llegar a esta conclusión, los economistas de Allianz Research han calculado el impacto en 144 economías en un escenario basado en los efectos sobre la temperatura del intenso fenómeno de El Niño de 2023-2024. En este sentido, han teniendo en cuenta las consecuencias térmicas del fenómeno para 2026 y 2027.

Sin embargo, han excluido los daños adicionales causados por sequías, inundaciones o incendios forestales, fenómenos que se prevé que se intensifiquen en 2027 debido a la gran intensidad de este episodio de El Niño.

Con el objetivo de elaborar este estudio, los profesionales han utilizado ClimRad (Climate Data Radar), una plataforma propia desarrollada junto con Earthian AI que combina indicadores climáticos con análisis de catástrofes naturales y modelos de escenarios macroeconómicos.

De esta manera, han apuntado también a que las olas de calor que han afectado a Europa en 2026 han costado unos 113.000 millones de euros en pérdidas de producción. Esto supone más de la mitad del coste global de los fenómenos meteorológicos extremos en 2025, que ascendió a 184.000 millones de euros.

Además, Madagascar, Malaui, Mozambique, Túnez y Marruecos sufrieron graves inundaciones. Por su parte, Brasil tuvo que lidiar con tormentas, inundaciones, incendios forestales y deslizamientos de tierra, además de declarar el estado de emergencia por inundaciones en febrero y ante las lluvias provocadas por El Niño en julio.

A su vez, Indonesia afrontó una temporada de incendios forestales activa, mientras que Nepal y China registraron devastadoras inundaciones en su zona fronteriza común (se estima que las necesidades de reconstrucción se sitúan entre los 3.500 y los 4.400 millones de euros).

SISTEMAS DE PREVENCIÓN, FINANCIACIÓN Y MECANISMOS DE RESPUESTA

En base a la experiencia de 2025 y 2026, Alianz Research ha hecho hincapié en que los países con sistemas de prevención consolidados, financiación preestablecida y mecanismos de respuesta claros estaban "mejor posicionados para limitar las perturbaciones" que aquellos que dependían sobre todo de la ayuda posterior al desastre.

De esta forma, ha recordado que Australia, Chile y Canadá recurrieron a programas establecidos contra incendios forestales que combinaban la vigilancia, la preparación de las comunidades y la inversión previa a la temporada de incendios.

Por otro lado, Marruecos se benefició de inversiones realizadas desde 2016 por valor de 357 millones de euros en sistemas de alerta y cartografía de riesgos, respaldadas por un programa de resiliencia apoyado por el Banco Mundial.

En comparación, Texas (EEUU) reforzó las alertas y las infraestructuras de protección tras sufrir graves inundaciones. Para la responsable de Investigación Temática y de Políticas de Allianz Research, Katharina Utermöhl, hay que "cambiar el enfoque económico de la política climática" y pasar de pagar por los daños a invertir en resiliencia.

"Resulta más económico invertir desde el principio en adaptación, infraestructuras resilientes, sistemas de alerta temprana y financiación preventiva que seguir pagando por reparar los daños a posteriori", ha afirmado.

La publicación del texto coincide con la Asamblea General de la ONU y la Semana del Clima de Nueva York 2026. Por esta parte, el economista jefe y director de inversiones de Allianz, Ludovic Subran, ha hecho hincapié en que el cambio climático se está reflejando en los datos macroeconómicos.

"Los costes no se limitan a la destrucción de activos, sino que afectan a la productividad, la inflación, el consumo, las finanzas públicas y, en última instancia, al crecimiento. Esto convierte el riesgo climático en un riesgo económico y financiero que las empresas y los responsables de formular políticas deben incorporar sistemáticamente en sus decisiones", ha avisado.