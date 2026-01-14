Noemí Sabugal, Premio Internacional Afundación de Periodismo Julio Camba

MADRID, 140126. ACTO ENTREGA PREMIO INTERNAACIONAL AFUNDACION DE PERIODISMO 2026. - AFUNDACIÓN

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Noemí Sabugal ha resultado vencedora de la XLVI edición del Premio Internacional Afundación de Periodismo Julio Camba con un texto de opinión, publicado en Babelia, en el diario El País, que competía con sendos artículos de Laura Ferrero y Fernando Iwasaki.

El jurado, presidido por el académico y escritor José María Merino y que había declarado finalistas los tres trabajos en su reunión del pasado 10 de diciembre, volvió a reunirse esta mañana para decidir cuál de ellos se llevaría el galardón.

El nombre de Noemí Sabugal se incorpora desde este miércoles a la relación de periodistas galardonados con el Premio Internacional Afundación de Periodismo Julio Camba desde 1980, integrada por buena parte de las mejores firmas del articulismo español de los últimos 50 años.

El premio para el artículo ganador está dotado con 10.000 euros y una estatuilla del periodista Julio Camba inspirada en una caricatura de Siro López. La autora y el autor de los dos artículos finalistas, Laura Ferrero, que había presentado el texto 'Que vengan a buscarte', publicado también en El País; y Fernando Iwasaki, que competía con el artículo 'A favor del sombrero', difundido en ABC, recibieron sendos premios de 2.000 euros.

El jurado destaca de su artículo, titulado 'Escuchar es un arte' y publicado en Babelia, El País, su apuesta por reivindicar de la importancia "de escuchar a los demás, algo especialmente importante en estos tiempos de ruidos".