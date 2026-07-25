El Notariado activa medidas de urgencia para atender a los afectados por los incendios forestales

Archivo - La presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo. - CONSEJO GENREAL DEL NOTARIADO - Archivo

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Notariado ha activado medidas de urgencia para atender las necesidades de las personas afectadas por los incendios que azotan el territorio español, según ha anunciado en un comunicado este sábado.

Estas medidas contemplan la prestación de asesoramiento notarial gratuito y la puesta en marcha de servicios notariales de apoyo con el fin de auxiliar a los damnificados en la localización y recuperación de la documentación destruida, facilitar la prueba documental de sus derechos existentes y dar solución a otras dificultades.

Los damnificados podrán solicitar actas notariales de notoriedad, acreditativas de la titularidad de sus bienes y derechos afectados, y actas telemáticas urgentes de protocolización de fotografías de los daños sufridos, que podrán remitir vía online a través del procedimiento habilitado en la Sede Electrónica Notarial.

HABILITARÁN A LOS NOTARIOS "QUE SEAN NECESARIOS"

Asimismo, los Colegios Notariales afectados "habilitarán a los notarios que sean necesarios" a fin de prestar servicio y dar cumplimiento de estas actuaciones en todo el ámbito territorial de su comunidad autónoma. El Consejo General del Notariado colaborará con estos Colegios Notariales y con los notarios habilitados, para facilitarles, en su caso, los medios tecnológicos y recursos necesarios.

De este modo, el Notariado español ha querido "reiterar su apoyo y solidaridad a los damnificados por estos devastadores incendios, así como transmitir su reconocimiento a los servicios de emergencia y a todos los efectivos que participan de manera incansable en los trabajos de extinción, por su labor esencial para proteger a la población y salvar vidas".

Tanto el Consejo General del Notariado, como los Colegios Notariales de las comunidades autónomas afectadas, se han puesto a disposición de las Administraciones Públicas -a nivel nacional, autonómico y local-, ofreciéndoles su colaboración "en todo lo que sea necesario".

En este sentido, la organización ha recordado que la experiencia adquirida en las actuaciones desarrolladas por el Notariado frente a catástrofes como la DANA de Valencia o la erupción del volcán de La Palma (Canarias), en las que los notarios pusieron su función al servicio de las necesidades de los damnificados, sirvió de base para la creación del Plan Notarial de Emergencias, un instrumento destinado a garantizar una respuesta "eficaz, rápida y coordinada" por parte de los notarios de España en situaciones de crisis.

Estas acciones están coordinadas por la Comisión Notarial de Emergencias del Consejo General del Notariado, que colabora con otras entidades como Cruz Roja Española, Fundación Foro Agrario o el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, con el objetivo de reforzar la coordinación en situaciones de crisis.