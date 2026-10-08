Una nueva dana dejará chubascos y tormentas en sur peninsular y Canarias, según eltiempo.es

Una dana se situará entre Canarias y el Golfo de Cádiz entre este jueves y el sábado. - METEORED

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El puente del Pilar estará marcado por una dana que dejará chubascos y tormentas en el sur peninsular y Canarias, según la previsión de eltiempo.es, que precisa que la estabilidad, los cielos despejados y las temperaturas agradables serán la nota predominante en la mayor parte del país.

Así, entre este jueves y el sábado se situará una dana entre el Golfo de Cádiz y Canarias que comenzará a desplazarse previsiblemente hacia el este recorriendo el norte de África. Entre el domingo y el lunes 12 de octubre, ya estaría sobre Argelia y más alejada de España.

A pesar de que esta dana no llegue a situarse sobre España, su cercanía y su circulación van a provocar que en algunas comunidades haya chubascos y tormentas durante el puente festivo.

Para este viernes se esperan chubascos y tormentas principalmente en Canarias, que serán persistentes durante buena parte de la jornada y no se descarta que sean localmente fuertes por la tarde y, además, afectarán a todas las islas.

También se formarán chubascos más aislados en el sur de Andalucía, en concreto en Cádiz, Málaga y Granada, también en Ceuta y Melilla. Durante la primera mitad del día no se descartan en Baleares y por la mañana en el Cantábrico oriental, donde seguirá el flujo de norte.

La situación será parecida para el sábado 10, cuando la dana se aproximará ligeramente al noreste de Canarias, donde continuarán los chaparrones, aunque serán más aislados y débiles que los del viernes. Afectarán sobre todo a las islas de mayor relieve y por la tarde se intensificarán en Lanzarote y Fuerteventura.

También para este día volverán a producirse chubascos en Ceuta, Melilla, Cádiz, Málaga y Granada, lluvias favorecidas también por los vientos de levante que va a provocar la dana.

El domingo todavía podrían producirse chubascos en Canarias, aunque ya serán mucho más aislados y débiles, sin descartarlos en ninguna isla, pero siendo más probables en Tenerife, Gran Canaria y La Palma. A lo largo de la tarde la nubosidad irá en aumento en el norte peninsular, donde se acercaría un frente poco activo. Este podría dejar algunas gotas en el noroeste de Galicia al final del día.

El lunes 12 de octubre, el día del Pilar será, según la última previsión, un día mayormente estable en España. La dana estaría situada sobre Argelia mientras se va debilitando y sobre España habrá avanzado una dorsal y también el anticiclón desde el Atlántico.

A pesar de ello, todavía podrían producirse chubascos aislados. Con la situación prevista, a primera hora no se descarta alguna gota al norte de Galicia y Asturias, pero remitiendo y abriéndose claros por la tarde. También podrían producirse chubascos en Baleares y de forma muy aislada en zonas del sureste, como en Murcia o Granada. En general serían muy débiles y principalmente se desarrollarían por la tarde. Además, habría chubascos débiles en Canarias, siendo más probables en las islas más montañosas y por la tarde.

En el resto del país se esperan cielos prácticamente despejados y temperaturas que, tras un fin de semana de ascensos, dejarán máximas suaves y agradables. En la mayor parte del territorio se alcanzarán los 20-25ºC, subiendo hasta los 28-29ºC en zonas del suroeste peninsular.