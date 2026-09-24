Nuevas normas de circulación en vigor el 1 de octubre: patinetes prohibidos a menores de 15 años y casco obligatorio

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha negado este jueves que la baliza V16 para señalizar averías o emergencias en carretera vaya a dejar de ser obligatoria a partir del 1 de octubre. "Fake news, mentira", ha afirmado. - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nuevas normas de circulación llegarán el 1 de octubre con la entrada en vigor de la reforma del Reglamento General de Circulación para reforzar la seguridad de los usuarios vulnerables: Se prohíbe conducir patinetes eléctricos a menores de 15 años y se hace obligatorio el uso del casco.

La mayor parte de las reformas introducidas por el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, entrarán en vigor el 1 de octubre, excepto las relativas al alumbrado obligatorio de los VMP y al uso de cascos homologados por los usuarios de motocicletas, que se aplazan un año.

Por su parte, el artículo relativo a los guantes de protección homologados se hará efectivo cuando entre en vigor la orden ministerial que regule las especificaciones técnicas. Hasta entonces se utilizarán guantes de protección de las mismas características que los empleados actualmente.

Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han organizado este jueves una jornada de presentación de las recientes novedades introducidas en el Reglamento General de Circulación en materia de protección de los usuarios vulnerables.

En la inauguración, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha defendido que el cambio del reglamento "es más importante de lo que parece" porque tiene un "cierto trasfondo" y es que se ha colocado al ciudadano en el centro de la política de seguridad vial y las diversas formas de desplazarse.

Para Pere Navarro, se trata de un cambio "significativo" y es "un paso adelante en la buena dirección" en la política de seguridad vial. En su intervención, ha destacado dos novedades y es que, por primera vez, se define lo que es un usuario vulnerable en la normativa y que se introduce un título especial para el ámbito urbano, donde "al año hay 500 fallecidos".

En su intervención, el jefe de la DGT ha señalado algunos cambios que entran en vigor el 1 de octubre sin periodo de adaptación. En el caso del uso del cinturón, se eliminan las excepciones para los taxistas y los profesores de autoescuela, "que habían perdido sentido".

"Difícilmente consolidaremos que los usuarios, los pasajeros usen el cinturón de seguridad si el conductor no lo lleva. Punto", ha declarado Navarro, quien ha agregado que el debate sobre los robos será "de seguridad ciudadana, no de seguridad vial".

En el caso de los profesores de autoescuela, el director de la DGT cree que es "lógico y razonable" y una cuestión de "pedagogía" porque los docentes tienen que "dar ejemplo" a los alumnos. Así, ha indicado que no es un tema de datos, sino una filosofía: "las exenciones hacen perder credibilidad a la norma".

Sobre el peatón, Navarro ha señalado que a partir del 1 de octubre, "como norma general", el semáforo no se va a poner en ambar para los vehículos a motor cuando esté verde para los peatones. No obstante, se deja abierta la puerta a excepciones siempre y cuando el ayuntamiento lo justifique con un informe "súper contundente". Además, ha recordado que en 2025 un total de 222 peatones fallecieron y que la mitad de los muertos en ciudad es por atropello.

Respecto a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), el director ha afirmado que "se cierra el círculo" de su regulación: Se fija en 15 años la edad mínima para poder conducir un patinete eléctrico; se hace obligatorio el uso del casco y el alumbrado para facilitar la visibilidad. En 2025, hubo 21 muertos en patinete y 29 fallecidos en bicicletas. "Este es el bien que buscamos proteger", ha señalado.

En relación con las bicicletas, ha detallado que se establece 1,5 metros de separación para adelantarlas, así como que al adelantar a un ciclista en vías interurbanas, los coches y motos deben reducir la velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite de la vía.

Para los motoristas, se hace obligatorio el uso de guantes en carreteras y calzado cerrado, es decir, se prohíben las chanclas; y cuando los coches están parados, van a poder adelantar por el arcén a una velocidad máxima de 30 km por hora. "En todo el año pasado, en todas las ciudades españolas, fallecieron 132 motoristas", ha alertado.

Navarro también ha destacado que en caso de nevadas se prohíbe adelantar y se va a circular por el carril de la derecha dejando libre el carril de la izquierda para que circulen vehículos de emergencia o quitanieves. "Si todos lo cumplimos, todos salimos ganando", ha afirmado.

'LA VISIÓN DE LAS REDES DE LAS CIUDADES'

En la mesa 'La visión de las redes de las ciudades', la coordinadora técnica de Red de Ciudades que Caminan, Ana Montalbán, ha puesto en valor cambios "muy positivos" del reglamento como por ejemplo el "cambio conceptual, muy importante" hacia la posición de las personas que caminan o la exclusividad peatonal de las aceras, pero también "sombras" u "oportunidades perdidas" como que no se prohíban los obstáculos en torno a los pasos de peatones.

En su caso, la secretaria general de Red Bici, Silvia Casorrán, se ha mostrado especialmente "contenta" por la eliminación de la restricción de edad de los menores que pueden ser transportados en la bicicleta o el uso de remolques y semirremolques, entre otras.

En la segunda mesa redonda, titulada 'La visión de las entidades de usuarios', el co-presidente de Andando, Félix Martínez Gutiérrez, ha afirmado que hay partes "positivas", pero también "negativas", en línea con la postura expresada por Ana Montalbán, como no haber instado a la supresión de las aceras-bici o las "lagunas" que han quedado para reducir la velocidad.

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (FEVEMP), Aurora González, ha reconocido la intención de la DGT de mejorar la seguridad, pero se ha mostrado crítica, por ejemplo, con la obligatoriedad del casco porque "desincentiva su uso", cuando cree que los patinetes y bicicletas son fundamentales para el calmado del tráfico y la descarbonización.

El representante de la Mesa Española de la Bicicleta, Francisco Bastida, cree que la reforma aporta "un avance" en la protección de los usuarios vulnerables, pero ha resaltado que "aún se mantienen inercias indeseadas" como que no se establezca la preferencia del ciclista al entrar en una glorieta o que no se les autorice a llevar dispositivos inalámbricos.

Desde la oficina técnica de Conbici, Belén Calahorro ha celebrado que la modificación del reglamento sea una "realidad" después de años de trabajo y ha aplaudido que se hayan recogido sus principales reivindicaciones, como el título específico para el ámbito urbano, que se permita la circulación de la bici por el centro del carril o la introducción del doble sentido ciclable.

En último lugar, el presidente de la Asociación Nacional de Motoristas, Juan Manuel Reyes, ha hecho una valoración "agridulce" porque da "certidumbre" en ámbitos que no la tenían y recoge parte de sus reivindicaciones como que se pueda circular por el arcén. Desde la "crítica constructiva", ha rechazado que no se haya autorizado de forma automática, sino que se requiera el visto bueno del titular de la vía, "más de 8.000 en este país".

La clausura de esta jornada ha corrido a cargo del secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna, quien ha destacado la implicación de este organismo en el proceso de modificación del Reglamento dando traslado de la perspectiva y necesidades de los gobiernos locales.

Además, ha añadido que los alcaldes y alcaldesas son los primeros interesados en que sus ciudadanos puedan moverse por las ciudades con seguridad, independientemente de la edad, capacidades y la forma que elijan para desplazarse.