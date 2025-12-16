El nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos incluye la puesta en marcha del SDDR para las botellas de un solo uso

Archivo - Ugr Los Plásticos De Botellas Y Latas Pueden Afectar A La Salud De Los Bebés Incluso Antes De Que Nazcan - UNIVERSIDAD DE GRANADA - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) - El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2025-2035, que constituye el instrumento para orientar la política de residuos en España y que ha incluido entre otras cosas como objetivo cualitativo la puesta en marcha del Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) conforme a lo establecido en el Real Decreto de envases y residuos de envases.

Este indica que en el caso de que no se cumplan los objetivos fijados en 2023 para la recogida separada de botellas de plástico, los productores que introduzcan en el mercado botellas de plástico de un solo uso de hasta tres litros de capacidad de ciertos productos deberán establecerlo en el plazo de dos años un SDDR.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) informó en noviembre de 2024 de que la tasa en 2023 de recogida separada de botellas de plástico de un solo uso fue de 42,3% por lo que se incumplió el objetivo del 70% y quedó fijado el establecimiento obligatorio del SDDR en el plazo de dos años: en noviembre de 2026.

Transición Ecológica ha explicado que el Plan consta de 26 capítulos, 16 de ellos dedicados a los flujos de residuos específicos. De igual forma, incluye capítulos dedicados a los traslados de residuos al depósito en vertederos, a los suelos contaminados y a otros aspectos horizontales de la política de residuos.

En coherencia con las nuevas regulaciones de flujos específicos, incorpora un capítulo relacionado con plásticos de un solo uso no envase, contenidos como los subproductos y el fin de la condición de residuos y el sistema electrónico de información de residuos (eSIR), aspectos horizontales que no contaban con capítulos específicos, además del concepto de residuo municipal, que en el Plan anterior se correspondía con el capítulo de residuos domésticos y comerciales.

En líneas generales, el Plan describe la normativa que afecta cada flujo, los objetivos de aplicación y la evolución y situación actual de la gestión de residuos. De manera posterior, establece objetivos para los próximos años y las orientaciones y líneas estratégicas para conseguirlos.

Según el Departamento encabezado por Sara Aagesen, este instrumento continúa la senda marcada por la política comunitaria y refuerza las opciones de gestión más altas dentro de la jerarquía de residuos, al insistir en la importancia de la recogida separada en origen. Asimismo, incluye indicadores ambientales que permiten realizar el seguimiento de los objetivos del Plan para cada uno de sus capítulos, así como las orientaciones para la elaboración de los planes autonómicos y programas de las entidades locales, como autoridades competentes en materia de gestión de residuos.