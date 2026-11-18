La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha aprobado este miércoles el Programa de Trabajo 2026-2030 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), que prevé impulsar una Red Estatal de Refugios Climáticos, reforzar la protección frente al calor extremo en el trabajo y grupos vulnerables y mejorar la prevención de inundaciones en los municipios, así como la información disponible y las actuaciones dirigidas a fomentar una cultura de autoprotección.

La hoja de ruta, con 187 medidas y pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene entre sus principales iniciativas la creación de una Plataforma de Servicios Climáticos, que facilitará información y herramientas para anticipar riesgos y apoyar la toma de decisiones, sobre todo en sectores dependientes de las condiciones climáticas, como la agricultura o las energías renovables.

A su vez, contempla recuperar ecosistemas costeros y mejorar la planificación de los municipios costeros y señala que se incorporarán al diseño, construcción y gestión de las ciudades, los edificios y las infraestructuras los riesgos climáticos. En este aspecto, también dice que se promoverá la aplicación del principio de resiliencia desde el diseño en las nuevas infraestructuras energéticas.

La movilidad y el transporte, la industria, los servicios y el turismo también cuentan con medidas específicas para evaluar vulnerabilidades, reforzar la capacidad de respuesta ante fenómenos extremos y adaptar sus modelos de actividad a las nuevas condiciones climáticas.

Por otro lado, el programa prevé nuevas iniciativas para integrar la adaptación al cambio climático en las políticas de conservación de la biodiversidad y las áreas protegidas, prevenir los impactos de los incendios forestales en la interfaz urbano-forestal y promover modelos de gestión agrícola, ganadera y pesquera más resilientes a las nuevas condiciones ambientales.

Asimismo, incluye actuaciones en materia de investigación e innovación, educación climática y capacitación profesional, así como iniciativas para mejorar el conocimiento de los riesgos climáticos sobre las infraestructuras críticas y sus posibles efectos sobre la paz, la seguridad y la cohesión social.

En total, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluye 165 medidas sectoriales, organizadas en 18 ámbitos de gestión pública, y 22 medidas transversales centradas, entre otras cuestiones, en las dimensiones territoriales y sociales de la adaptación, los efectos transfronterizos, los costes y beneficios de las actuaciones y la prevención de la mala adaptación.

La vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, ha indicado que con este programa España consolida "un modelo de adaptación basado en la evidencia científica, orientado a la gestión de riesgos y alineado con los avances más recientes en materia de resiliencia climática a escala europea e internacional".

"No se trata solamente de salvar el futuro. Se trata de reinventarlo. Pasar de una cultura de reacción ante las crisis a una cultura de anticipación, innovación y regeneración", ha señalado desde Antalya (Turquía), en donde está asistiendo a la Cumbre del Clima (COP31).