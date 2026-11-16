El nuncio del Papa en España ensalza el "valor" y "solidaridad" que afloraron ante el accidente de Urda

Archivo - Monseñor Piero Pioppo. - CEE - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuncio apostólico de Su Santidad en España, Piero Pioppo, ha ensalzado el "valor" y "solidaridad" que afloraron ante el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre en la localidad de Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas.

"El accidente ferroviario, acaecido el pasado 28 de octubre, nos conmocionó con toda la sociedad española. Al tiempo de la oración confiada, serena y unánime de todos ustedes, pastores y fieles, elevando a Cristo la mirada, afloran y afloraron, en la dramática escena, el valor ante el dolor, la solidaridad de todos cuantos acudieron con las fuerzas del orden y gentes del lugar, y la atención ejemplar cercanísima y pastoral del clero", ha destacado Pioppo, este lunes, durante la inauguración de la CXXX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Además, ha asegurado su oración "por la pronta recuperación de los heridos y el eterno descanso de los fallecidos" y ha reiterado su "cercanía y más sentido pésame" a los familiares de las víctimas.

Por otro lado, con motivo del 60 aniversario de la CEE, el nuncio ha destacado que "nadie puede negar el logro y la oportunidad bienhechora" de este órgano "aun contando con las diferencias en sensibilidades, como ocurre en toda familia".

Según ha señalado, los obispos de España "siempre unidos de mente y corazón al Papa", han ofrecido y ofrecen "páginas de orientación en las diferentes épocas históricas, llenas de prometedoras esperanzas a pesar de las dificultades y desafíos".

Asimismo, ha agradecido "la fidelidad al Sucesor de Pedro a lo largo de estos 60 años" y ha llamado a los obispos a fomentar "la comunión entre los pastores y los fieles para una comunicación vibrante y vital del Evangelio al mundo" y a ser "siempre ayuda e instrumento de encuentro y enriquecedor diálogo fraterno en su seno" para seguir "fortaleciendo la fe, iluminando los problemas de la sociedad española con la luz del Evangelio".

También ha recordado el "memorable" viaje del Papa León XIV a España el pasado mes de junio destacando el "impresionante y altamente edificante verdadero ejemplo de fe y de civismo por parte de toda España" que salió a recibirle y escucharle.

Para el nuncio, este evento "histórico, fortifica y constituye un signo de esperanza importante en la misión de la Iglesia que aquí peregrina" y "ha tenido y tiene repercusión general en la Iglesia Universal". "Los hombres y mujeres de hoy buscan a Jesús", ha afirmado.

En concreto, ha recordado la solemnidad del Corpus cuando el Papa señaló "las raíces, la historia de la Fe en España, recordando su poder transformador hoy" para la sociedad y ha asegurado que con aquella homilía en Cibeles "alentó" los corazones, asegurando que "Cristo" visita "los rincones" del "corazón" y de la "historia", también "los más oscuros".