El obispo de Canarias califica de "catástrofe" que se presente la eutanasia de Noelia como "bandera y éxito"

El obispo de Canarias, José Mazuelos. - JAVIER ARMEAN

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Mazuelos, ha calificado de "catástrofe" que se "ponga como una bandera y como un éxito la eutanasia", ante el caso de Noelia, la joven de 25 años de Barcelona a la que se ha aplicado la eutanasia este jueves.

"Es triste que sin tener los medios adecuados de cuidados paliativos, de apoyo psicológico, de ayuda para llevar adelante la enfermedad, que se ponga como una bandera y como un éxito la eutanasia, es una auténtica catástrofe", ha lamentado Mazuelos en un vídeo difundido este jueves por la CEE.

Además, ha tachado de "barbaridad" que "ante una debilidad humana, ante una persona débil, se coja por el camino del medio y se le aplique la eutanasia"; y ha criticado que se presente como "un acto individualista, de elección, de autonomia".

Asimismo, ha advertido de que "se quiere deshumanizar la medicina" y ha denunciado "que el médico tiene que eliminar hoy la vida de Noelia cuando la misión del médico es curar y cuando no puede curar, acompañar y cuidar".

El obispo también ha puesto en valor el hecho de que "tanta gente se ha manifestado" contra la aplicación de la eutanasia a Noelia, "tanta gente que apuesta por la vida"

"Hoy por desgracia es un paso más de la cultura de la muerte, tirar la toalla frente a la humanizacion de la medicina", ha añadido.