Argüello critica que se considere "ultraconservador" oponerse al aborto

Defienden a los provida que acuden a las clínicas donde se practican abortos frente a la ley que quiere imponerles penas de cárcel

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha criticado que se considere "ultraconservador" oponerse al aborto y sin embargo, "super progresista" defender al lobo o a otras especies protegidas.

"Lo preocupante es que se considere conservador o ultraconservador oponerse al aborto y, sin embargo, se considere super progresista defender al lobo o la abubilla verde o los huevos de la cigüeña, que no se pueden desmontar nidos porque es una especie protegida. ¿Cómo no considerar especie protegida la vida humana?", ha indicado Argüello este jueves en una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Permanente de la CEE.

El obispo portavoz ha asegurado que "el aborto es un drama" y en este sentido, ha defendido las actuaciones de las asociaciones provida que acuden a las clínicas especializadas en abortos para "ayudar a una persona a caer en la cuenta de que puede haber otra salida".

"Que se considere un derecho la interrupción, llamémoslo por su propio nombre, la muerte de una nueva vida, y no se considere que hay un derecho de presencia en la plaza pública para orar, para ofrecer a estas personas otras ayudas y posibilidades, me sorprende", ha manifestado.

Así lo ha indicado Argüello aunque ha dicho que no sabe si puede haber "algunas personas" que puedan estar haciendo "algo inconveniente" en el sentido de "violentar, no de manera física" a las mujeres que acuden a las clínicas a abortar.

En todo caso, ha insistido en que "si se reconoce el derecho al aborto, también se ha de reconocer la libertad de expresión y el derecho de manifestación", en el caso de los provida, para "informar sobre alternativas" a la interrupción del embarazo.

Precisamente, ha asegurado que hay una "experiencia singularmente significativa de personas que ante la información recibida ha cambiado su decisión". "Eso nos parece muy importante porque se ha salvado la vida de un hijo y se ha orientado de otra manera la vida de la propia mujer que ya es madre. No es una cuestión de fe sino de ciencia y la ciencia nos dice que hay una nueva vida con un AND y un genoma propio", ha destacado.

Sobre la creación de un registro de objetores al aborto, Luis Argüello ha indicado que "seguramente sí" es una limitación al derecho de objeción de conciencia y ha propuesto que, en lugar de registrar a los médicos que no quieren practicar abortos, se registre a quienes no se oponen a ello. A su juicio, un registro de objetores no tiene sentido en "una época en la que se habla tanto de protección de datos y de respetar la conciencia de cada uno para decidir sobre su propia existencia".