Los obispos dan un plazo de 10 días al despacho Cremades para entregar el informe sobre los abusos en la Iglesia

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha dado un plazo de "10 días" al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo para que entreguen el informe sobre abusos sexuales a menores que la propia Iglesia les encargó hace más de un año y medio, en febrero de 2022, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Conferencia Episcopal.

En una carta remitida este martes por la CEE al bufete, la Conferencia Episcopal advierte de que, si no se cumple este plazo de 10 días, entenderán que se han incumplido las condiciones del contrato.

El pasado 28 de septiembre, el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, avanzó que los obispos españoles esperaban recibir "en dos semanas" el informe encargado al despacho de abogados, según la previsión del propio bufete.

Así se lo trasladaron, según los obispos, el propio presidente del bufete, Javier Cremades, y dos miembros de su equipo, durante la reunión de la comisión permanente de la CEE, en la que les trasladaron los avances en los trabajos y les adelantaron la fecha previsible de entrega, dentro de "dos semanas, más o menos". Si bien, ya han transcurrido 15 días desde entonces y los obispos no han recibido el documento.

El informe se esperaba para el pasado mes de marzo cuando se cumplió un año del inicio de los trabajos por parte del bufete de abogados, después se pospuso la entrega a junio y aún no se ha presentado. En todo caso, el portavoz de la CEE indicó que "el retraso no se debe" a los obispos y que no les gusta que se haya demorado la entrega.

No obstante, insistió en que no depende de la CEE y que no habían querido "interferir" en el modo de trabajar del despacho Cremades & Calvo-Sotelo "por respeto a la independencia y al trabajo que se está realizando".

Tal y como señaló el portavoz de los obispos, una vez recibido el informe, tendrá que ser estudiado por los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEE y presentado al resto de obispos y a la sociedad.

En todo caso, si se cumple el plazo de 10 días exigido por la CEE, la recepción del documento coincidiría con el Sínodo de los Obispos, que comenzó el pasado 4 de octubre en Roma y en el que participa el presidente de la CEE y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, por lo que esto podría añadir "otra dificultad de calendario".

MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE DE LA QUE PENSABAN

En una entrevista con Europa Press, el pasado mes de febrero de 2023, el presidente del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, Javier Cremades, explicó que, en un primer momento, preveían concluir la auditoría para la primavera de 2023, pero habían encontrado "mucha más información disponible" de la que pensaban y que, por lo tanto, la presentación de las conclusiones tendría que esperar a después del verano.

Por entonces, ya habían entrevistado al 90% de las diócesis españolas y habían recabado el testimonio de 150 víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. Si bien, Cremades precisó que era "imposible" aún saber el número de víctimas porque todavía les quedaba por entrevistar a la mitad de las órdenes religiosas. En total, tenían a casi 50 personas realizando entrevistas de campo y reuniones.

Tal y como precisó Cremades, los casos investigados van desde 1950 hasta la actualidad, aunque, por los datos recabados hasta esa fecha, el mayor número de abusos se produjo en las décadas de 1970 y 1980.