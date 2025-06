Los obispos españoles avisan de que "no es posible un mundo libre si la verdad no es comunicada a través de los medios"

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Manuel Lorca, ha avisado de que "no es posible un mundo libre si la verdad no es comunicada a través de los medios, las redes sociales, la música, el cine, la publicidad, etc".

En su intervención en el acto de entrega de los Premios ¡Bravo! 2024, Lorca ha afirmado que "el ejercicio de la libertad de información, de la libertad de prensa, hace crecer la libertad en el mundo".

Asimismo, ha indicado que "no es posible la libertad sin la verdad, y la verdad alcanza su mejor sentido cuando es mostrada, cuando es dada a conocer, cuando es comunicada". "En esto estáis vosotros", ha apostillado aludiendo a los profesionales de la comunicación.

"Cuando se vive en un tiempo en el que la verdad es despreciada, denostada o, simplemente, negada, se están poniendo las bases para una sociedad totalitaria en la que no es posible la libre elección de los ciudadanos", ha manifestado, para después agradecer el esfuerzo de los premiados "por contar la verdad, muchas veces en medio de dificultades, frente a poderes políticos, económicos o empresariales más volcados en intereses particulares que en el bien común".

El presidente de la Comisión para las Comunicaciones Sociales ha dicho que ese esfuerzo de mostrar la verdad "llega a costar la vida como ocurre en Gaza o en Ucrania, y en tantos lugares en guerra". "Aquí se llega al señalamiento y al hostigamiento de profesionales que investigan la corrupción para sanear los cauces de nuestra democracia", ha añadido.

Con estos premios, la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales (CECS) quiere reconocer "por parte de la Iglesia, la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios, que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos".

LA COMUNICACIÓN DE LA CARIDAD

Así, en la categoría 'Especial', la Conferencia Episcopal ha premiado este año "la comunicación de la caridad realizada por las parroquias y los voluntarios ante la catástrofe ocasionada por la DANA"; y en la de 'Televisión', al presentador Matías Prats.

Además, el Premio ¡Bravo! de Prensa ha sido para la periodista de La Opinión de Zamora Araceli Saavedra; el Premio ¡Bravo! de Radio, para Radio María, y el ¡Bravo! de Comunicación digital, para la cuenta de Instagram @ElMaridodelarubia.

El Premio ¡Bravo! de Cine ha recaído en la cineasta Pilar Palomero por 'Los destellos'; el ¡Bravo! de Música en el Musical 'Original, el paso de Carlo'; el ¡Bravo! de Publicidad en las campañas de Navidad de Suchard realizadas por Ogilvy y el ¡Bravo! de Comunicación diocesana en Ana Díaz de la diócesis de Canarias.

En el acto celebrado este lunes en la sede de la CEE, el vicario episcopal de Valencia, Jesús Corbí, en calidad de Premio ¡Bravo! Especial, ha agradecido la concesión de estos premios, además de dar la enhorabuena a los galardonados.

"Con profundo agradecimiento y sincera emoción, recibimos este Premio ¡Bravo! Especial, que no nos pertenece a los que hemos venido esta mañana a recogerlo sino que pertenece a tantos: a las parroquias y a los voluntarios que vivieron, padecieron y respondieron con generosidad a la catástrofe provocada por la dana del pasado octubre y que aún está dejando sus consecuencias en más de setenta localidades de la Archidiócesis de Valencia, desde las comarcas de la Plana de Utiel y Requena, la Hoya de Buñol, el Camp de Turia, els Serrans, l'Horta Sud y la Ribera", ha manifestado.