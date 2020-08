Los obispos españoles y el Gobierno retomarán en septiembre las conversaciones sobre el IBI o las inmatriculaciones

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles y el Gobierno retomarán en el mes de septiembre las conversaciones en relación al IBI y las inmatriculaciones de la Iglesia, según ha confirmado el secretario general de la Conferencia Espiscopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello.

En una entrevista a la COPE que recoge Europa Press, Argüello ha señalado que ya ha habido un encuentro entre técnicos del ministerio de Presidencia y los de la CEE para que en septiembre se pueda ir abordando junto con estos técnicos "todas estas cuestiones que han surgido repetidamente".

El secretario general de la CEE cree que algunas de ellas han tenido sobre todo un "eco mediático" y, precisamente, por ello asegura que los obispos son los primeros interesados en que se aclaren. "En el periodo previsto para inmatricular bienes, hemos seguido las pautas pero deseamos que todo se clarifique. En el IBI, estamos sometidos a una legislación que no es especifica de la Iglesia, tiene que ver con toas las organizaciones no lucrativas", ha subrayado. Según ha señalado, esta última cuestión ha de regularse no solo para la Iglesia Católica. En todo caso, esperan que se pueda llegar a "buen puerto".

Por otro lado, se ha referido a la situación de los mayores en la residencias y ha hecho un llamamiento, principalmente a las residencias en manos de instituciones eclesiales, para que pongan todo cuanto esté en sus manos para que el cuidado a estos mayores se realice por poner todo cuanto este en nuestra mano para que este cuidado se realice.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a administraciones y partidos políticos para ponerse de acuerdo, sentarse y buscar la mejor manera de que el plan para reconstruir -"o resucitar, como diría el Papa"- el país sea llevado adelante sabiendo que todos están llamados a colaborar. "No podemos nadie mirar para otro lado y sí asumir nuestras responsabilidades", ha señalado.