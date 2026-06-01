Los obispos españoles, en su mensaje por el Corpus Christi: "La humanidad parece haber dado la espalda a la paz"

Archivo - Los obispos españoles reunidos en la CXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles lamentan en su mensaje con motivo del Día de la Caridad, que "la humanidad parece haber dado la espalda a la paz" y señalan que la celebración del Corpus Christi es "una invitación para el mundo entero a profundizar" en la "escuela de paz".

"Si hablamos de una escuela de paz hemos de reconocer que estamos aún en los cursos más elementales, que no hemos sido alumnos muy aplicados, que la humanidad parece haber dado la espalda a la paz. Las numerosas guerras en diversas partes del mundo son una clara muestra, guerras que ocupan las portadas de los medios de comunicación, pero también aquellas guerras olvidadas de las que nadie habla, como si no existieran", señalan.

En el mensaje, firmado por los obipos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social bajo, y titulado 'Alzar la mirada para encontrarse con la paz de Cristo', los prelados invitan a pensar "en esos lugares donde se sufre la violencia, donde la fraternidad se ha resquebrajado, donde la pobreza es una carga insoportable".

"Es en los lugares más olvidados y heridos de la humanidad donde Cristo sigue sufriendo y resucitando. Es en ellos donde la Iglesia redescubre la llamada a mostrar su realidad más auténtica. En los pobres Él sigue teniendo algo que decirnos, porque aquí es donde se aprende la gran lección de esta escuela de paz: la santidad cristiana", insisten.

En este sentido, invitan "a mirar a Cristo desde esta escuela de la santidad que son las víctimas de este sistema injusto". "Al igual que el grano triturado forma el pan que se transformará en el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, así la vida quebrada de tantas personas víctimas de violencia nos facilita poner la mirada en el Dios que reconocemos en los pobres y sufrientes", subrayan.

Por otro lado, los obispos proponen gestos concretos, con motivo del Día de la Caridad, como "abrir espacios nuevos" de acogida y hospitalidad para "activar la caridad" con las personas que lo necesitan, para "servir y atender mejor, para cuidarse mutuamente, para celebrar y dar gracias por la vida".

También sugieren "vivir en relación con los demás, salir del aislamiento y hacer que la comunidad sea espacio para tejer relaciones fraternales y amistosas" y "realizar signos de entrega y servicio verdadero" porque, según indican, "el amor o es real o es una fantasía novelada". "Decir que uno se hace pan significa que trabaja por saciar el hambre en todos los aspectos y dimensiones", zanjan.