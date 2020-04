Los obispos muestran su apoyo a los medios de comunicación: "Abrís una ventana a la esperanza"

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los obispos de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales han enviado un mensaje de agradecimiento y apoyo a los medios de comunicación por el trabajo que están realizando "en medio de este oscuro panorama" por la pandemia por el coronavirus, "poniendo en contexto las informaciones", difundiendo las indicaciones de las autoridades competentes, "ayudando a desmentir los bulos" y "abriendo una ventana a la esperanza".

"Queremos destacar el papel de las empresas de comunicación y la labor social que vosotros, periodistas, corresponsales y comunicadores, lleváis a cabo en esta epidemia: acortando las distancias geográficas y sociales, abrís una ventana a la esperanza y al futuro, dais a conocer iniciativas solidarias y ofrecéis a los que están confinados en casa múltiples posibilidades para estar conectados con el mundo y para desarrollar sus cualidades", afirman los obispos en su mensaje, publicado este miércoles 15 de abril.

Asimismo, los prelados ponen de relieve que los medios "permiten conocer lo que está ocurriendo con todos sus matices y sus complejidades"; "difunden las indicaciones que señalan las autoridades competentes" y "ayudan a desmentir las noticias falsas y los bulos que pueden angustiar o hacer caer en la desesperación o el desorden". "Vuestro servicio es esencial para una sociedad que ama la libertad y la verdad", subrayan.

También agradecen la "capacidad de entretener con programas de humor, con el cine o la música, que permite salir de una rutina diaria necesariamente estrecha". "Sin esta labor de los medios de comunicación, este aislamiento sería muchísimo peor", insisten.

Además, reconocen que "en muchas ocasiones, este trabajo no está exento de dificultades técnicas y de preocupaciones personales" en el presente y en el futuro,en relación al puesto de trabajo. Por ello, consideran que el agradecimiento de todos "debería traducirse en apoyo social para que los medios puedan continuar llevando a cabo su tarea ahora y en un futuro que se presenta difícil".

Por otro lado, los obispos también destacan el "luminoso trabajo de los profesionales que están en primera línea de esta guerra", como "los profesionales sanitarios y sus servicios auxiliares, laboratorios y farmacias". Junto a ellos, también reconocen la labor de "repartidores y distribuidores, comerciantes y supermercados, servicios de limpieza, de transporte, de mantenimiento, funerarias" así como de los "militares, guardias civiles y policías".

Asimismo, agradecen el servicio de los sacerdotes, "en las capellanías de los hospitales, dando el consuelo en los cementerios, atendiendo desde las parroquias a los que están solos y asistiendo a los más necesitados, unidos a Cáritas". Igualmente, muestran su "respeto y admiración" a "todos aquellos que contribuyen anónima y solidariamente al bien común". De manera especial, piden y esperan "la pronta recuperación de los profesionales que han caído enfermos" y encomiendan "a quienes dieron su vida por el bien de todos".

"Cada uno de ellos hace verdad la petición del Papa Francisco que nos invita a 'tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve, porque la vida se mide desde el amor'", aseguran, citando estas palabras pronunciadas por el Pontífice desde Roma el pasado 6 de abril de 2020.

Los obispos se muestran convencidos de que la crisis del coronavirus "se puede superar juntos" y apelan al "deber" de cada uno que en el caso de muchos, entre los que se incluyen, es "quedarse en casa". Además, esperan que la sociedad pueda construir "un tiempo nuevo lleno de valores y con un estilo de vida mucho más sencillo y fraterno".