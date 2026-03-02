Los obispos proponen a los jóvenes el sacerdocio como "alternativa" al "vacío existencial": "Deja tus redes y sígueme"

Cartel de la campaña de los Seminarios 2026. - CEE

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles han lanzado una campaña por el Día de los Seminarios 2026 bajo el lema 'Deja tus redes y sígueme', en la que proponen el sacerdocio como "alternativa" al "vacío existencial de muchos jóvenes" que viven "enredados" en las redes sociales, y con la que buscan recuperar la "confianza social en los sacerdotes" que ha quedado "herida" tras "los casos de abusos".

"La campaña 2026 quiere presentar el sacerdocio como una alternativa de vida frente al vacío existencial de muchos jóvenes. En una sociedad saturada de estímulos y distracciones, la vocación sacerdotal se revela como un camino hacia la libertad interior y la plenitud del corazón. Es una propuesta contracultural, porque se trata de un compromiso para toda la vida que no antepone el bienestar individual", explican los prelados.

En este sentido, invitan a "recuperar espacios de silencio y discernimiento" en medio de un "mundo digital, donde tantos jóvenes viven conectados, pero solos; informados, pero sin horizonte; 'enredados' en dinámicas que roban tiempo, libertad y profundidad". Si bien, puntualizan que "esta llamada no pretende condenar las redes sociales, sino invitar a mirar más allá de la superficie".

Así lo indican en los materiales preparados por la Subcomisión Episcopal para los Seminarios con motivo del Día del Seminario que se celebrará en la mayoría de las diócesis el domingo 22 de marzo, primer domingo después de la fiesta de San José.

La campaña se dirige especialmente "a los jóvenes, creyentes o no, que buscan sentido y autenticidad" aunque, según puntualizan los obispos, no pretenden "moralizar, sino mostrar una posibilidad luminosa: que seguir a Cristo como presbítero puede ser una aventura bella, alegre y transformadora".

Asimismo, a través de testimonios reales, quieren "reconstruir la credibilidad del ministerio sacerdotal" y "sembrar la confianza en la sociedad" en medio de la "secularización" y tras los casos de abusos.

"En los últimos años, la confianza social en los sacerdotes en España ha descendido drásticamente: en 2024 apenas un 15% de la población manifestaba que confía en los sacerdotes. A ello contribuyen la secularización, la pérdida de referentes espirituales y, dolorosamente, los casos de abusos, que han herido la credibilidad eclesial. Pero esta desconfianza se inscribe en una crisis más profunda: hoy cuesta entender la vida como vocación", subrayan.

Para alcanzar estos objetivos, la subcomisión episcopal ha lanzado una nueva web de seminarios (4pm.es) --que toma su nombre de la hora que Juan recuerda porque fue cuando decidió quedarse con Jesús-- en la que se ofrecen "preguntas claves para quienes están buscando; para quienes sienten inquietud y necesitan parar, para quienes necesitan acompañamiento".

Además, cada dos semanas publicarán un videopodcast en el que dos jóvenes dialogarán sobre la vocación sacerdotal desde su propia experiencia.