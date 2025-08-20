Ocho carreteras secundarias permanecen cortadas por los incendios, la mayoría en Castilla y León

Varios agentes de la Guardia Civil cortan el tráfico, a 19 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo. - Carlos Castro - Europa Press

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS9

Ocho carreteras secundarias permanecen cortadas a consecuencia de los incendios. La mayoría de las vías que tienen interrumpida la circulación se encuentran en Castilla y León, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) - alrededor de las 13.00 horas.

Cinco de estas carreteras están en León y las zonas afectas con la de Yebra, Portilla de la Reina, Cariceda, Salas de los Barrios y Nogar. En Zamora están cortadas la Z-103 y Z-104 a la altura de la localidad Vigo de Sanabria.

En Asturias, un día más, está cortada a la circulación de vehículos la CO-4 en Covadonga.