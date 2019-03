La OCU pide a europarlamentarios que voten en contra del artículo 13 de la Directiva europea del 'Copyright'

Publicado 22/03/2019 14:48:20 CET

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha solicitado a través de una carta a los europarlamentarios que el próximo 26 de marzo voten en contra del artículo 13 de la Directiva sobre los derechos de autor o de 'Copyright'.

Según OCU, este Artículo tendría "un impacto muy negativo en las actividades diarias de los consumidores, ya que los usuarios que generen y carguen contenido en Internet, como videos, música e imágenes que pueden contener material protegido por derechos de autor, correrán el riesgo de que estos sean potencialmente bloqueados por las plataformas".

Cree que la aprobación de este artículo "pone en riesgo la libertad de expresión y de acceso a la información". Además, la OCU apoya la reforma de los derechos de autor para garantizar "una remuneración justa" para los artistas y creadores, pero opina que el artículo 13 "no resolverá los problemas subyacentes del sistema actual y, por el contrario, generará un impacto negativo en los usuarios".

Asimismo, OCU considera que, de aprobarse, las plataformas a las que los consumidores suben su contenido (Facebook, YouTube, Twitter) "tendrán que implementar, de manera virtual, mecanismos de filtrado automático para evitar que se cargue contenido con derechos de autor".

"Sin embargo, está demostrado que estas herramientas de filtrado automático no son capaces de distinguir entre el contenido que infringe los derechos de autor y el contenido legal. Por lo tanto, según OCU, existe una alta probabilidad de que los videos legales no comerciales creados por los consumidores no puedan ser cargados", ha explicado.