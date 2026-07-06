La ola de calor durará hasta el viernes, con máximas de 42ºC en el sur y noches tórridas en Mediterráneo e interior

Un joven se refresca durante la ola de calor. A 05 de julio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España).- Rocío Ruz - Europa Press

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Las temperaturas en España no experimentarán grandes cambios hasta el jueves, con máximas de 42ºC en el sur y noches tórridas en puntos del Mediterráneo y del interior, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. No obstante, el calor intenso continuará durante prácticamente toda la semana.

El martes y el miércoles las lluvias serán escasas, aunque crecerán nubes de evolución de las que podrán caer algunos chubascos aislados que tendrán poca lluvia, pero rayos, lo que incrementará el peligro de incendios.

Las temperaturas subirán este lunes en el norte y este peninsulares así como en Baleares, con máximas que superarán los 36ºC de forma generalizada. De esta manera, Pamplona podrá llegar hasta los 39ºC; y puntos del Cantábrico oriental --por ejemplo, Bilbao-- podrán registrar más de 40ºC. Esa misma cifra se alcanzará los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Por la tarde, Del Campo adelanta que se formarán tormentas con poca precipitación pero con posible caída de rayos y rachas fuertes de viento y esto incrementará el peligro de incendios.

El martes y el miércoles se registrará de nuevo mucho calor, según la predicción. Por zonas, bajarán las temperaturas diurnas en el Cantábrico pero subirán en el este y en Baleares. Además, se sobrepasarán los 38 a 40ºC grados en amplias zonas del este peninsular, del archipelago balear, de la meseta norte y también en el centro y sur de la Península. En especial, el portavoz de AEMET destaca los valores a los que llegarán las áreas bajas del nordeste próximas al valle del Ebro donde se podrán superar los 42ºC.

También podrán llegar a esas cifras el interior de la Comunidad Valenciana y en el Valle del Guadalquivir. Durante estas dos jornadas, habrá noches tropicales casi generalizadas --es decir, con mínimas superiores a 20ºC-- y noches tórridas --mayores a 25ºC-- en puntos del Mediterráneo y del interior, especialmente en grandes ciudades como Madrid, Zaragoza o Sevilla, pero también en ciudades algo más pequeñas como Toledo, Cáceres o Jaén.

Por las tardes tanto del martes como del miércoles, aunque con mayor probabilidad el martes, se formarán nubes que por la tarde darán lugar a tormentas, con posibles caídas de rayos y rachas muy fuertes de viento. De forma paralela, continuará el peligro muy alto o extremo de incendios en buena parte de la Península y Baleares.

El portavoz de AEMET apunta a que es probable que el jueves sea todavía un día de calor muy intenso en buena parte de España y no es descartable que continúen las condiciones de ola de calor. Después de una nueva madrugada muy cálida en la mayor parte del área mediterránea, centro y sur peninsular, este día en el Cantábrico habrá máximas de entre 25 y 30ºC.

En amplias zonas del resto de la Península y de Baleares se alcanzarán un día más más de 36ºC y, de hecho, se llegará a más de 40ºC en puntos del centro, del sur, del este peninsular y de Baleares e incluso más de 42ºC en el interior de la Comunidad Valenciana y Valle del Ebro.

Aunque hay incertidumbre al respecto, Del Campo señala que habrá un descenso térmico por el suroeste peninsular. Por ejemplo, Sevilla y Huelva podrían quedarse con 33ºC. Asimismo, parece que la inestabilidad atmosférica irá en aumento y por la tarde podría haber chubascos con tormentas localmente fuertes.

A PARTIR DEL VIERNES PREDOMINARÁN LOS DESCENSOS DE TEMPERATURA

A partir del viernes, lo más probable es que predominen los descensos de temperaturas, por lo que se podría dar por concluida la ola de calor. Aún así, el portavoz de AEMET puntualiza que esto no quiere decir que las temperaturas no vayan a ser altas en buena parte de España.

De hecho el viernes probablemente se vuelvan a superar los 36ºC en amplias zonas y los 38 a 40ºC en zonas del este y de Baleares. Quizás durante el fin de semana haya un ambiente más suave, un calor más llevadero en el oeste peninsular, pero continuaría el calor intenso en el este y Baleares. Sobre todo esto, de todas formas, sigue habiendo incertidumbres.

En lo que respecta a Canarias, Del Campo explica que el inicio de la semana en el archipiélago será muy caluroso, con máximas superiores a 35ºC en amplias zonas del archipiélago hasta el miércoles o jueves. De hecho, se rondarán los 38 a 40ºC en puntos de Gran Canaria, Fuerte, Ventura y Lanzarote. Las noches también serán cálidas, con mínimas superiores a 25ºC sobre todo en las islas orientales.

TORMENTAS ENTRE EL MIÉRCOLES Y EL JUEVES

El climatólogo de Meteored Samuel Biener ha avanzado que las tormentas se concentrarán principalmente en el entorno del sistema Ibérico y los Pirineos entre el miércoles y el jueves. Allí podrán ganar más intensidad, especialmente en la cordillera pirenaica.

De forma más puntual también podrán formarse chubascos en otros puntos del interior peninsular. Además de las precipitaciones, el experto apunta a que habrá que vigilar el abundante aparato eléctrico y las fuertes rachas de viento asociadas, en un contexto de riesgo muy elevado de incendios forestales.

Biener ha añadido que algunos modelos contemplan la posible aproximación de una dana a la Península, lo que podría favorecer tormentas más intensas y generalizadas. Mientras tanto, dice que el calor seguirá siendo extremo, con temperaturas superiores a los 40ºC en muchas zonas del país.

SE SEGUIRÁN SUPERANDO LOS 38ºC EN EL INTERIOR Y BALEARES

Eltiempo.es ha coincidido en decir que a partir del jueves se espera que una vaguada y también una posible daba lleguen a la Península por el oeste, lo que bajaría las temperaturas. De esta manera, se prevén descensos en puntos del suroeste. Sin embargo, el portal meteorológico no descarta que aún se cumplan los criterios de ola de calor, ya que las temperaturas seguirán siendo muy altas.

Las bajadas térmicas se extenderían al resto del país de cara al viernes y durante el fin de semana. A pesar de ello, los valores seguirán siendo altos y se seguirán superando los 36-38ºC en gran parte del interior peninsular y Baleares.