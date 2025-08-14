La ola de calor "se tomó un respiro" este miércoles, con 59 estaciones de AEMET por encima de 40ºC y seis de 43ºC

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor "se tomó un respiro" este miércoles en muchos puntos del país debido al paso de una vaguada en altura y las numerosas tormentas. Durante la jornada, un total de 59 estaciones de la red de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) superaron o igualaron los 40ºC de máxima y seis estaciones superaron los 43ºC.

Así se ha expresado el portavoz del organismo estatal, José Luis Camacho, en su resumen de fenómenos significativos registrados ayer de manera provisional en los observatorios de la red de AEMET. En lo que respecta a las mínimas, hubo 8,7ºC en el Cap de Vaqueira en Lleida, 9ºC en Sierra Nevada y 9,3ºC en Port Ainé.

Por otro lado, Camacho ha explicado que ayer se registraron precipitaciones acompañadas de tormenta en numerosos puntos de la Península repartidos por los sistemas montañosos y los llanos cercanos. En este sentido, destacan los 45 litros por metro cuadrado (l/m2) caídos en Jalance en Valencia, donde hubo una intensidad torrencial de 32,8 l/m2 en solo 10 minutos y una racha de 86,0 kilómetros por hora (km/h), lo que conformó un gran episodio de reventón húmedo.

Al margen de ello, el portavoz de AEMET también ha citado los 22,8 l/m2 de Enciso en la Rioja y los 20,3 l/m2 en Artíes en el Valle de Arán. Las abundantes tormentas secas o húmedas vinieron acompañadas con rachas muy fuertes de viento. Al margen de Jalande, la lista de rachas máximas registradas en la red del organismo estatal de ayer estuvo encabezada por Lagunas de Somoza en León con 81 km/h y Fresno de Cantiespino en Segovia con 79,6 km/h.