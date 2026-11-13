Oliva registró con Adam la cuarta mayor lluvia en una hora de la red automática y principal de AEMET

Zonas anegadas por el agua a causa de la dana Adam, a 20 de octubre de 2026, en Oliva, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El temporal de lluvias torrenciales del 17 al 19 de octubre dejó 132,1 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora en Oliva (Valencia) y un acumulado de 634,2 l/m2 en Pego (Alicante) durante los días 18 y 19, según el informe que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado este viernes.

El dato de Oliva es sólo superado por los 184,6 l/m2 de Turís (Valencia) del 29 de octubre de 2024, los 159,2 l/m2 de Vinaròs (Castellón) del 19 de octubre de 2018 y los 146,4 l/m2 registrados en La Manga (Murcia) el 13 de septiembre de 2019.

El organismo estatal ha explicado que el temporal fue provocado por un sistema de dos danas, entre ellas la dana Adam, nombrada el día 16 de octubre por AEMET por considerarse de gran impacto. A su vez, también fueron relevantes las convergencias de viento y humedad en capas bajas, además de la inestabilidad.

Asimismo, el relieve litoral concentró las precipitaciones más extremas de este episodio en las comarcas de la Safor (Valencia) y de la Marina Alta (Alicante), donde una superficie de 270 kilómetros cuadrados (km2) recibió más de 500 litros por metro cuadrado (l/m2).