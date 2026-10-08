La OMM prevé temperaturas récord en el Pacífico a finales de 2026 por el fortalecimiento de El Niño

Las temperaturas de la superficie del mar alcanzarán niveles récord hasta 2027 en reflejo de El Niño, según la OMM. - MANSOUR MOHSEN / OMM

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico tropical central y oriental alcanzarán niveles récord entre octubre y diciembre de 2026, según las previsiones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El organismo sitúa cerca del 100% la probabilidad de que El Niño persista hasta febrero de 2027 y advierte de que su intensificación elevará el riesgo de calor extremo, sequías e inundaciones en distintas regiones del mundo.

"El fenómeno de El Niño está firmemente establecido y se está fortaleciendo rápidamente. Las previsiones de la OMM indican una probabilidad cercana al 100% de que persista hasta febrero de 2027, lo que podría convertirlo en uno de los más intensos desde al menos 1950", ha advertido la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, en el Foro Mundial sobre el Calor en Bangkok (Tailandia).

La institución basa esta afirmación en un consenso entre 13 centros nacionales e internacionales desde Washington hasta Tokio, pasando por Londres y Pune. Este consenso se sustenta en el intercambio en tiempo real de datos de boyas oceánicas, satélites y radiosondas, coordinado por la propia OMM.

Según explica, el índice Niño 3.4 --que muestra las anomalías en la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial centro-oriental, la región central de El Niño-- ha aumentado de forma notable en los últimos meses, pasando de un promedio de +1,6°C por encima de lo normal en junio de 2026 a +2,5°C por encima de lo normal en agosto.

Para a octubre, noviembre y diciembre, se pronostica que la anomalía estacional promedio de la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 alcanzará alrededor de +3,7°C, con un pico en torno a diciembre. De acuerdo con la OMM, este es el valor más alto desde que comenzaron las observaciones y supera el récord anterior de +2,6°C registrado entre noviembre de 2015 y enero de 2016.

Según su informe mensual sobre el clima estacional global, El Niño continuará intensificándose antes de alcanzar su punto máximo previsto para diciembre. "Es probable que provoque temperaturas superiores a la media en gran parte del planeta y altere los patrones de lluvia, incrementando el riesgo de sequías e inundaciones en distintas regiones", avanza.

Otras cuencas oceánicas también influyen en las previsiones estacionales. La institución espera que el Dipolo del Océano Índico positivo, un patrón climático que puede afectar significativamente las precipitaciones en la región, alcance su punto máximo en octubre y luego disminuya. En concreto, se prevé que la anomalía estacional entre octubre y diciembre será de alrededor de +0,5°C.

Por su parte, la Actualización Climática Estacional Global, se pronostica que las temperaturas de la superficie del mar en la cuenca del Atlántico ecuatorial se mantengan por encima de lo normal.

OLAS DE CALOR EXTREMAS

La Actualización Climática Estacional Global predice una altísima probabilidad de que se registren temperaturas superiores al promedio (1993-2009) en amplias zonas durante los meses de octubre a diciembre, lo que constituye en opinión de la OMM una "fuerte señal estacional" que aumenta la probabilidad de olas de calor extremas e impactos relacionados con el calor.

El informe también pronostica cambios importantes cambios importantes y coherentes en los patrones de lluvia, compatibles con un fuerte fenómeno de El Niño. Según explica la institución, la señal predominante de precipitaciones es el aumento de lluvias por encima de lo normal en el Pacífico ecuatorial central y oriental, al este de la línea internacional de cambio de fecha.

Asimismo, es más probable que se registren condiciones más húmedas de lo normal en el Cuerno de África; partes de Asia Central y la costa de Asia Oriental; el norte de la Península Arábiga; partes de América del Norte al sur de los 45°N; y el sureste de América del Sur. Por el contrario, se prevé una sequía generalizada en el Pacífico occidental y el Atlántico ecuatorial, que se extenderá por el Pacífico Sur hasta el extremo sur de Sudamérica.

Además, se pronostican condiciones más secas de lo normal en el subcontinente indio, el sur de Centroamérica y partes del Caribe, y el noroeste de Sudamérica. Saulo ha señalado que El Niño no añade calor nuevo al planeta, sino que libera el calor que el océano ya ha estado almacenando bajo la superficie.

"(Esta es la) razón por la cual un evento intenso suele convertirse en uno de los años más calurosos registrados (como ocurrió en 2024). El océano del que extrae calor es el más cálido que jamás hayamos registrado. Simplemente hay más calor disponible para liberar", ha añadido.

MINIMIZAR LOS IMPACTOS

La OMM y sus miembros se han movilizado para ayudar a minimizar los impactos de El Niño en todos los sectores de la economía, y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y los foros regionales de perspectivas climáticas colaboran periódicamente con los responsables de la toma de decisiones y les proporcionan información actualizada.

Según ha recordado, se están proporcionando actualizaciones periódicas a todo el sistema de las Naciones Unidas y a los socios humanitarios para apoyar los esfuerzos de preparación y gestión de riesgos a través del Mecanismo de Coordinación de la OMM.