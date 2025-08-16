Once carreteras de Extremadura y Castilla y León permanecen cortadas por los incendios, todas secundarias

La Guardia Civil corta una carretera para impedir que la gente se aproxime al incendio, a 12 de agosto de 2025, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Trabajo (DGT) ha informado de que, sobre las 12.00 horas de este sábado 16 de agosto, permanecen cortadas 11 carreteras debido a los incendios que están afectando a Castilla y León y Extremadura.

En Cáceres, las carreteras cortadas son la N-630 en Aldeanueva del Camino y en Casar de Cáceres; la CC-218 en Casas del Monte; la CC-318 en Aliseda; y la CC-321 en Arroyo de la Luz.

En León están afectadas la N-621 en Portilla de la Reina; la LE-164 en Yebra; y la LE-5228 en Salas de los Barrios.

En Zamora está cortada la ZA-102 en Barjacoba; en Salamanca, la DSA-370 en El Payo; en Ávila, la AV-500 Aldeavieja; y en Segovia, la SG-500 en Villacastín.