La ONCE dedica su cupón del sorteo del jueves a la hostelería bajo el lema 'Sigamos disfrutando juntos'

La ONCE dedica su cupón del sorteo del jueves a la hostelería para que 'Sigamos disfrutando juntos' - ONCE

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha decidido dedicar su cupón del jueves, 17 de junio, al sector de la hostelería, uno de los más afectados por el parón económico provocado por la crisis del coronavirus.

De este modo, según ha destacado la organización, cinco millones y medio de cupones difundirán "la importante labor de este sector por toda España".

El cupón ha sido presentado este martes por Ángel Sánchez, director general de la ONCE; Luis Natalio Royo, delegado territorial de la ONCE en Madrid; Teresa Rodríguez, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid; Fernando Riaño, director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social del Grupo Social ONCE; José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España; y José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.

En la presentación, José Luis Yzuel ha señalado que "la ONCE lleva años impulsando a la hostelería y mostrando su compromiso dedicando un cupón conmemorativo". Este año este apoyo es especialmente importante, en un momento en el que el sector afronta el futuro con el mismo optimismo e ilusión que hace la ONCE en sus sorteos", ha dicho.

Por su parte, José Antonio Aparicio ha agradecido y valorado "este apoyo de la ONCE al sector de la hostelería, que tanto ha sufrido estos últimos 15 meses". "Esperamos traiga mucha suerte a los participantes en el sorteo y trabajo a los hosteleros, para que pronto tengamos bajo control la pandemia y podamos recuperar nuestras costumbres de disfrutar y compartir en nuestros bares, restaurantes y pubs de siempre", ha subrayado.

Además, el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, ha apuntado que la organización lleva "83 años compartiendo la realidad de la ciudadanía, en los momentos buenos y en otros menos buenos". "Por eso nos hace una especial ilusión dedicar nuestro mejor papel, el que representan 5,5 millones de cupones -que viajarán a todos los rincones-, a nuestros amigos de la hostelería", ha declarado.

"Los 19.000 vendedores y vendedoras de loterías seguras y responsables de la Organización saben bien lo que es estar siempre a pie de calle, ejerciendo su labor de centinelas de la ilusión, como hacen también muchos de los trabajadores de vuestro sector al compartir unos minutos con muchas personas. Juntos somos imagen y marca de este país y juntos superaremos situaciones adversas. Ya sabéis que #LaIlusiónPuedeConTodo y, al lado de buenos compañeros de viaje, seguro que es más fácil", ha recalcado.

Joaquín Felipe Peira, cocinero y miembro de la Directiva de Euro-Toques España, ha manifestado el "enorme agradecimiento a la ONCE y a Hostelería de España, por esta maravillosa oportunidad de formar parte de una acción que sirva para homenajear a toda la hostelería en general" y, en su caso, también a la restauración.

"Han sido momentos muy difíciles y duros que han demostrado que somos un sector unido, fuerte y muy trabajador, ahora tenemos un camino arduo pero seguro que gratificante. Ojalá este cupón sirva para ayudar y para repartir un poco de ilusión que también nos hace mucha falta", ha subrayado.

'Sigamos disfrutando juntos' es la frase que incluye este cupón, que muestra a un camarero sirviendo a una pareja, sentada en una terraza, todos ellos con su mascarilla. Una escena que, poco a poco, va siendo más habitual en toda España a medida que la vacunación aumenta y las restricciones de suavizan.