ONG ambientales critican que hable de "dictadura activista" y piden "más activismo" ante la emergencia climática

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ONG ambientales han defendido el término "activista" y la labor que realiza su colectivo en favor del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático y han reclamado mayor urgencia en las políticas climáticas y en la transición ecológica, no solo en los aspectos ambientales, sino también las políticas sociales y económicas.

Así se han referido las ONG ambientales en declaraciones a Europa Press después de que el candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, haya manifestado este martes en su discurso de investidura que si Gobierna defenderá la transición ecológica aunque rechaza la "dictadura activista".

Para la portavoz de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, las declaraciones de Núñez Feijóo sobre el movimiento ecologista son "desafortunadas" y están "fuera de lugar", ya que llegan de un partido que cuando ha estado en el poder "no ha desarrollado las políticas ambientales suficientemente ambiciosas".

A su juicio, en el PP "nunca ha estado el medio ambiente y la transición ecológica en el centro de su agenda ni de sus programas" y advierte a Feijóo de que la descalificación del movimiento ecologista es "precisamente lo que provoca confrontación". Por ello, ha sacado pecho por los activistas a los que ha definido como "un actor fundamental" de la lucha contra el cambio climático y la degradación ambiental" a cuyo trabajo se debe que "ahora mismo" estos asuntos sean "el centro de la agenda".

"Nos resulta especialmente llamativo contraponer el sector agrario y el rural a las políticas ambientales y a la transición ecológica, cuando precisamente el PP no se ha caracterizado por apoyar de ninguna manera la agricultura familiar de pequeña escala", ha manifestado Ruibal, que ha afeado la "apuesta fuerte" de los populares en favor de la "agroindustria, los latifundistas y el modelo que destruye el medioambiente".

En la misma línea, el coordinador de Incidencia Política de Greenpeace, Carlos García Paret, cree que Núñez Feijóo ha recuperado el programa electoral durante el discurso con el que busca la confianza de la Cámara Baja que en su día la ONG calificó de "retardista".

En su análisis, García Paret ha señalado a Europa Press que el PP insiste en resolver el problema del agua a base de infraestructuras mientras ha perdido este martes la "oportunidad" de plantear un Pacto de Estado de Medio Ambiente que integre a la cuestión del agua, la acción climática y la restauración del patrimonio ambiental.

En vez de esto, según destaca el portavoz de Greenpeace, ha preferido insistir en su discurso "retardista y acusar al dedo que señala el problema, el activismo ecologista".

MÁS ACTIVISMO Y TRANSICIÓN MÁS RÁPIDA

Mientras, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, hace falta "mucho más activismo" e ir más rápido en la necesaria transición ecológica que además cree que tiene que acometerse de manera "justa pero muy rápida".

Así, ha lamentado en declaraciones a Europa Press que se criminalice a los activistas situándolo como un término peyorativo. En ese sentido, ha reclamado "más activistas", en la política y la sociedad ante la actual emergencia climática y no ve que haya una "dictadura activista por ningún lado" sino, más bien al contrario, con el "rodillo de la economía que impacta más en la naturaleza que los activistas climático".

Al respecto, ha defendido que el concepto "positivo" de activista como "cualquiera que sale fuera de su zona de confort para mejorar la sociedad".

No obstante, celebra que Núñez Feijóo haya incluido "todo un apartado" sobre transición ecológica en su discurso porque dado el impacto del cambio climático en el España y su economía "obviar algo así dejaría un discurso cojo".

Además, se ha alegrado de que Feijóo haya pasado de la fase de "negar" el cambio climático pero advierte del peligro de pasar "del negacionismo al retardismo" y apunta al candidato popular a la Presidencia que "las soluciones no son solo científicas y técnicas, sino que hacen falta cambios en toda la sociedad, no solo ciencia y tecnología".

En cuanto al Pacto de Estado del Agua, ofrecido en el discurso del aspirante popular, para del Olmo es "importantísimo" hacer cambios en la gestión pero considera que el agua no se resolverá solamente con inversiones --Feijóo ha prometido 40.000 millones de euros para infraestructuras-- sino con un cambio en la política agraria y en la ordenación del territorio.

Por último, ve positivo el "guiño" realizado por Feijóo a la gente del campo, pero le insta a hacer una mayor autocrítica, porque el actual "modelo agrícola y ganadero es suicida".

Desde SEO/BirdLife, su directora ejecutiva, Asunción Ruiz, ha subrayado que "solo" se podrá cumplir con los compromisos sociales y ambientales perfectamente constatados por la ciencia y los organismos internacionales, si se atiende "con suma responsabilidad" a la crisis ecológica.

"No hay discusión. La precariedad ambiental y los conflictos sociales se dan la mano. La Tierra y sus recursos no son nuestros. No habrá paz, ni democracia, ni estado del bienestar que se sostenga si no atiende a la precariedad ambiental", considera.

Por ello, advierte que "gobierne quien gobierne", SEO/BirdLife seguirá de cerca sus actuaciones. Si es el PP, invitan a los populares respecto a la "voluntad" de cumplir con la transición ecológica manifestada por Núñez Feijóo, a contestar a la encuesta que les enviaron durante la campaña electoral con 27 preguntas de temas "cruciales" para abordar la emergencia que enfrenta el planeta. "Sin políticas ambientales no habrá un buen gobierno", ha sentenciado.