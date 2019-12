ONG tachan de "nefasta" la caída de los nacimientos y reclaman más inversión y políticas para ayudar a las familias

Actualizado 11/12/2019 18:57:13 CET

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

ONG que trabajan en defensa de los derechos y bienestar de las familias han calificado de "nefastos" los datos del INE que reflejan la tendencia a la baja del número de nacimientos en España en la primera mitad de 2019. Asimismo, han reclamado políticas públicas que ayuden a las familias y mayor inversión en esta materia y para fomentar la natalidad.

Los datos provisionales de la Estadística del Movimiento de la Población demuestran que la cifra de nacimientos en España continúa su tendencia a la baja al registrarse durante los primeros seis meses del año un total de 170.074 nacimientos, lo que supone un 6,2% menos que en el mismo periodo del año pasado.

En declaraciones a Europa Press, la directora de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), Amaia Echevarría, ha achacado la caída a "las dificultades" que tienen los ciudadanos para "tener descendencia y un proyecto de familia" debido a "las condiciones de vida actuales, la precariedad laboral y la falta de medidas para la conciliación".

Respecto a la falta de medidas de conciliación para hacer posible la vida familiar, ha afirmado que las familias tienen "problemas" para poder dedicar todo el tiempo que les gustaría a sus familias. En este sentido, ha remarcado que aparte de emplazar a los hombres a la corresponsabilidad, conseguirla "también es responsabilidad de la Administración pública".

Desde UNAF demandan "más apoyo" a las familias, así como prestaciones económicas y por hijo a cargo, y un impulso a la universalización de la educación entre los 0 y 3 años. Además, reclaman que todas las políticas familiares estén enfocadas a todos los tipos de familias".

Aunque para Echevarría en esta materia se han producido "avances" recientemente --en referencia a la extensión de los permisos de paternidad--, considera que "se está avanzando despacio". "Hace falta mayor compromisos", ha sentenciado.

"TORMENTA PERFECTA"

Por su parte, el director general del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, ve "nefastos" estos datos que, sumados "al terrorífico dato del número de abortos" recientemente publicado --95.917 en 2018-- y "al descenso del número de matrimonios", sumergen a la sociedad española "en una tormenta perfecta" de la que será "difícil" que España se recupere.

Al respecto, ha afirmado que en esta situación un país "no puede sostenerse" y ha puntualizado que, si lo hace, "será a un alto coste social". Según ha remarcado a Europa Press, "no sirve de nada hablar de despoblación si no se quieren aparcar las ideologías y afrontar el problema de manera integral".

Así, ha reclamado "recuperar una mirada positiva" sobre la figura de la maternidad, así como reforzar "el matrimonio como lugar ecológico natural para el nacimiento y crianza de los hijos, animando a luchar por él en tiempo de dificultad y no a salir cada uno por su lado enseguida".

Foro de la Familia también ve "fundamental atajar el aborto", así como "hacer pedagogía sobre lo que supone realmente" y "evitar que se siga utilizando como un sistema anticonceptivo más, como se está vendiendo". Según ha reivindicado, hay que mostrar "la realidad que hay detrás" de un aborto, que a su juicio es "un fracaso que supone el fin de una vida y graves secuelas físicas y psicológicas para la madre".

"APUESTA CLARA POR LAS FAMILIAS"

Desde The Family Watch, su directora general María José Olesti ha lamentado que "año tras año las cifras se repiten, caen los nacimientos" por lo que, a su juicio, "hasta que no se promulguen desde los estamentos públicos medidas que, cuanto menos, faciliten la natalidad, estas cifras no podrán cambiar". "Hoy por hoy no existen los elementos para ello", ha apostillado.

Por ello, a su juicio, "se hace necesario una apuesta clara por las Familias, para que las mujeres que libremente desean ser madres, no se vean doblemente penalizadas por ser mujer y madre, tanto en el mercado laboral, como por la sociedad en su conjunto".

"Una emergencia nacional, en la que ni siquiera con la inmigración, así lo demuestran los datos, se está paliando el número de hijos por mujer, hace más que necesarias medidas de calado: un pacto de estado por las Familias, que esté por encima de mayorías parlamentarias, en la que se establezca la perspectiva de Familia con carácter vinculante, y se apoye de manera clara e inequívoca a las Familias", ha añadido.

"Hasta que esto no se consiga, los datos demográficos seguirán en caída libre", ha aseverado.