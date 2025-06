El Orgullo 2025 de Madrid se celebrará el 5 de julio bajo el lema '20 años avanzando en derechos: ni un paso atrás'

Entidades animan a salir a la calle para "blindar el futuro" del colectivo frente a la "alarmante regresión de derechos"

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y COGAM, entidades convocantes de la manifestación del Orgullo Estatal LGTBI+, han anunciado que la celebración del Orgullo 2025 de Madrid tendrá lugar el sábado 5 de julio.

Así, bajo el lema '20 años avanzando en derechos: ni un paso atrás', la manifestación recorrerá el Paseo del Prado, desde Atocha hasta Colón no solo para "celebrar el pasado", sino para "blindar el futuro".

Con este lema, el Orgullo 2025 conmemorará el vigésimo aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario en España y hará un llamado a una movilización "firme y constante" frente a la "que amenaza al colectivo, tanto a nivel nacional como internacional".

Igualmente, las entidades convocantes han recordado que se trata de un "momento crítico" para el colectivo, que exige "un compromiso institucional firme y sostenido para proteger los derechos de todas las personas LGTBI+ frente a cualquier intento de retroceso".

Asimismo, han recalcado que, en 2005, España se situó a la vanguardia mundial al aprobar el matrimonio igualitario. Sin embargo, han lamentado que dos décadas después, los avances logrados estén "en riesgo". Ante esta situación, han alertado de que el colectivo "enfrenta una ofensiva ideológica y legislativa sin precedentes, con medidas que buscan desmantelar conquistas de derechos aprobadas por consenso".

En esta línea, han expuesto que, en los últimos años, varias comunidades autónomas han iniciado una "preocupante regresión normativa" con la "derogación, vaciamiento o negativa" de leyes autonómicas LGTBI+, con la eliminación de derechos reconocidos, y la supresión de órganos de participación y el desmantelamiento de servicios clave como las oficinas de atención o los programas de educación en diversidad.

"Esta dinámica, especialmente alarmante en territorios como la Comunidad de Madrid, Castilla y León o la Comunidad Valenciana, se ve agravada por la creciente normalización de discursos de odio en el espacio político y mediático", han apuntado.

Si bien, han agregado que estos "retrocesos", no son un "fenómeno aislado". "Forman parte de una ola reaccionaria internacional, donde se están aprobando leyes abiertamente discriminatorias que restringen derechos y libertades fundamentales y que amenazan los pilares mismos de la democracia", ha asegurado la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias.

Bajo este marco, Iglesias ha subrayado la responsabilidad de las instituciones públicas. Así, ha destacado que "es más necesario que nunca que quienes sí defienden los derechos humanos lo hagan visible". "Que digan alto y claro de qué lado están. Que conviertan sus espacios en refugios seguros para la diversidad y en símbolos vivos de una sociedad más justa e igualitaria", ha añadido.

Iglesias también ha reivindicado el poder de los gestos simbólicos, como ondear la bandera LGTBI+, porque "no se trata solo una cuestión de colores, es una declaración de principios". "Es decirle a quienes aún sufren discriminación que no están solas. Es demostrar que los derechos se defienden también con visibilidad, compromiso y valentía", ha indicado.

"LAS CONQUISTAS DEL MOVIMIENTO LGTBI+ NO SON IRREVERSIBLES"

También ha advertido de que "las conquistas del movimiento LGTBI+ no son irreversibles". En este sentido, ha dicho que este Orgullo será, además, un "grito de alerta".

Por su parte, el presidente de COGAM, Ronny de la Cruz, ha explicado que "España ha avanzado gracias a una movilización constante y valiente", pero ha avisado de que "lo que se ha logrado con tanto esfuerzo puede perderse" si no se defiende "con la misma firmeza".

"Nuestros derechos no son moneda de cambio en pactos políticos, no son negociables. No vamos a permitir retrocesos ni discursos que nos señalen, nos caricaturicen o nos deshumanicen. Exigimos respeto, protección y políticas públicas que garanticen vidas libres de violencia para todas las personas", ha concluido Cruz.

Mientras, el secretario general de AEGAL, Juan Carlos Alonso, ha señalado que el Orgullo "es una expresión colectiva de resistencia", así como un recordatorio de que los derechos del colectivo se conquistaron "luchando". Por ello, ha animado a salir la calle, "no solo para celebrar lo conseguido, sino para defender lo que está en peligro y exigir lo que aún falta por lograr".

Las entidades reclaman el desarrollo íntegro de la Ley LGTBI+ y Trans estatal, la puesta en marcha de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la aprobación de un Pacto de Estado contra los Discursos de Odio como "herramientas clave" para "proteger los derechos humanos frente al auge del odio y la discriminación".