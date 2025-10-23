Óscar López afirma que en TVE "hay pluralismo" y "está arrasando en audiencias": "La gente lo está secundando"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López (3d), a su llegada a la inauguración del Foro Alianza por el Desarrollo de Talento Digital de AMETIC y DCH, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). Se trata de la octava - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que en Televisión Española (TVE) "hay pluralismo" y que "está arrasando en audiencias". "La gente lo está secundando", ha asegurado.

Así lo ha defendido el titular de la cartera de la Transformación Digital y de la Función Pública en el programa 'El Círculo Independiente', conducido por Euprepio Padula, al ser preguntado por la supuesta compra por parte del Gobierno para mejorar las audiencias de TVE.

"Se llama presión. Se trata de presionar a quienes miden las audiencias", ha respondido el ministro Óscar López, quien ha manifestado que "TVE está arrasando audiencias, por lo tanto es el público el que está secundando lo que hace Televisión Española".

Por otro lado, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha subrayado: "Te invito a que me digas una sola mesa en Televisión Española donde no haya una opinión de derechas y alguna muy de derechas".

"Por lo tanto, hay pluralismo, lo que en otros sitios no hay ni señales", ha declarado, para después añadir que "lo más tranquilizador de todo es que ahí está la gente", que "lo está secundando".