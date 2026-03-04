Otra prórroga de los Presupuestos Generales y el final de los fondos europeos "estancará" la I+D en España, según COSCE

Presentación del estudio Análisis de la financiación pública de la I+D+I: Presupuestos Generales del Estado (PG-46) y financiación europea - COSCE

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Otra prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), junto al final de los fondos europeos, "estancará" la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en España.

Así lo refleja el informe publicado este miércoles por COSCE 'Análisis de la financiación pública de la I+D+I: Presupuestos Generales del Estado (PG-46) y financiación europea', que analiza el sistema de financiación pública en España, teniendo en cuenta la repercusión de los fondos europeos y la falta de PGE desde 2023.

El informe ha sido elaborado para COSCE por Francisco Javier Braña Pino, Ana Fernández Zubieta y José Molero Zayas, del Grupo de Investigación en Economía y Política de la Innovación (GRINEI) de la Universidad Complutense de Madrid.

Como novedad en esta edición, el informe analiza los presupuestos de I+D+i a lo largo del siglo XXI, teniendo en cuenta la información presupuestaria desde el inicio del proceso (créditos iniciales) hasta su ejecución (obligaciones reconocidas), y contabilizado el impacto de los fondos europeos provenientes del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR).

El informe señala que, eliminando el impacto de los fondos europeos, la intensidad del gasto en I+D+i entre 2020 y 2024 sólo crece cuatro décimas (de un 1,59% en 2020 a 1,63% en 2024, créditos iniciales) y sitúa la apuesta por la ciencia en los niveles de 2003-2004. De hecho, desde 2023, el peso de los fondos europeos supone más del 50% de la PG-46 (53,3% en 2025).

FONDOS NACIONALES SIN LA CONTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS

De este modo, sin la contribución de los fondos europeos, los fondos nacionales dedicados a I+D+i ascienden a 8.886,99 millones de euros en 2025, con un descenso del 3,71% respecto a 2024.

Otro elemento importante que destaca el informe es la "escasa" frecuencia en la que las empresas acuden a la financiación europea (H2020 o Horizonte Europa) y a otros programas de la UE (0,9% y 1,2% respectivamente en el bienio 2022-24).

Además, aunque las empresas innovadoras son capaces de conseguir un porcentaje mayor de estos fondos, también lo hacen de "manera escasa" (3,2% y 4,02% respectivamente). Esto puede indicar que "será muy difícil para los agentes del sistema compensar la retirada de los fondos de MRR", señala el estudio.

El informe compara además el grado de ejecución de los presupuestos de I+D+i (PG-46) con respecto a la totalidad de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, observando una "gran estabilidad" de la ejecución de estos últimos, que no baja del 90%, y que contrasta con la inestabilidad en la tendencia de la ejecución de la PG-46.

Según los datos del estudio, la ejecución de los PG-46 ha registrado una caída durante más de 10 años (2007-2018), con unos niveles de ejecución del 53% al final de este período. En los años más recientes, se observa una recuperación, especialmente en el 2024, que aumenta el nivel de ejecución hasta el 69% (obligacionesreconocidas).

Así, "los niveles de ejecución de la inversión en I+D+I se han recuperado en los últimos años, pero siguen siendo bajos", apunta el informe.

El informe destaca que los presupuestos de 2024 y 2025, y ya inevitablemente el de 2026, vienen marcados por las prórrogas presupuestarias de los presupuestos de 2023. Los créditos iniciales ascienden a 19.023,15 millones de euros en 2025, frente a los 19.491,96 de 2024, lo que supone de facto un descenso del 2,4%.

"Para 2026, cabe temer que los fondos presupuestarios para los proyectos de los programas con financiación nacional de nuevo se estanquen o, a lo peor, disminuyan siguiendo las tendencias de prórrogas anteriores", apunta el estudio.

El informe señala que España ha logrado aumentar considerablemente sus presupuestos en I+D por habitante entre 2014 y 2024, al pasar de 124,2 euros en 2014 a 183,2 euros por habitante.

Sin embargo, este crecimiento del 47,5% es muy inferior al que ha experimentado la media europea (57,5% EU-27) y muy alejado del crecimiento de EE.UU. (109%) o Japón (145%) en el mismo período.

De este modo, aunque España ha subido su apuesta presupuestaria por habitante, en gran parte gracias a los fondos del MRR, "este incremento ha sido menor que el de la media europea y mucho menor que el de los países líderes en I+D". "Los datos en intensidad presupuestaria en I+D muestran también una intensidad menor a la media europea y alejada de los países líderes", afirma el estudio.

El informe analiza la evolución de la apuesta por la I+D+i durante todo el siglo XXI, en la que distingue cuatro fases. La primera se caracteriza por una trayectoria ascendente, frustrada por la crisis financiera del 2008 para dar lugar a una segunda fase de "desinversión acelerada", marcada por el descenso brusco en la apuesta presupuestaria.

La tercera es una fase "meseta", que dura hasta 2020, donde las inversiones relativas se mantienen. La cuarta fase se caracteriza por la llegada de los fondos europeos provenientes del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), que podría denominarse de "apuesta europea" y en la que, gracias a dicha financiación, se recuperan los niveles precrisis.

"Cabe apuntar que esta recuperación se da en los dos últimos años (2023-24) y sin contar las ejecuciones de presupuestos consolidados, que solo logran igualar el nivel precrisis", señala el estudio.