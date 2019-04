El Papa sobre abusos en la Iglesia: "No puedo interpretar la conquista de América con una hermenéutica de hoy"

Publicado 31/03/2019 22:20:43 CET

El Papa Francisco ha hecho una comparación entre la conquista de América y la actitud de la Iglesia ante los abusos sexuales a menores en el pasado. "No puedo interpretar la conquista de América con una hermenéutica de hoy", ha dicho en una entrevista con Jordi Évole para el programa 'Salvados', emitida este domingo en La Sexta.

El Pontífice ha hecho esta comparación sin referirse específicamente a la polémica surgida por la petición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tanto al Rey de España como al Papa Francisco de pedir perdón por el colonialismo y la evangelización. En el Vaticano, que no ha confirmado la recepción de la misiva del mandatario latinoamericano, se limitaron a señalar que los papas han pedido perdón en el pasado por este asunto.

Francisco quería referirse a que cada época hay que interpretarla en su contexto. "En una época era costumbre tapar todo, no solo los abusos de la Iglesia, de las familias --ha dicho--. La inmensa mayoría de las estadísticas de la ONU me hacen temblar. Yo no sabía que era tanto. No puedo interpretar la conquista de América con una hermenéutica de hoy. Tengo que ir a la hermenéutica de la época".

En este sentido, ha asegurado que hasta que estalló el escándalo de Boston, la interpretación que se tiene que hacer es con esa hermenéutica, de cubrir, tapar y evitar males futuros, como se hacía también, según ha puntualizado, en las familias. En todo caso, el Papa ha recalcado que las estadísticas desde entonces hasta ahora señalan que los casos han disminuido "notablemente". "Eso quiere decir que se ha tomado una conciencia distinta, un modo de proceder distinto y en eso hay que seguir adelante", ha precisado.

"Lo que sucedió con todos los abusos, en cualquier lugar, es que al cubrir se propagan, una vez que se produce la cultura del destape, ya no se propaga", ha insistido.

En un extracto de la entrevista adelantado por el propio Jordi Évole a 'La Vanguardia', el Pontífice asegura que "por supuesto" recomienda a las víctimas acudir a la policía y señala que esta es la conclusión de la cumbre antipederastia.

Francisco comprende a las víctimas insatisfechas con este encuentro y recalca que las cosas concretas de la cumbre fueron "iniciar procesos". "Y eso lleva su tiempo. De todas maneras, comprendo a la gente que haya quedado insatisfecha, porque cuando hay un dolor de por medio, vos tenés que callar, rezar, llorar, acompañar, y punto. Pero iniciar procesos es la manera para que sea irreversible la cura", ha señalado.