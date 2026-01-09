El Papa advierte de que la guerra "vuelve a estar de moda" tras la II Guerra Mundial: "El entusiasmo bélico se extiende"

El Papa - Stefano Costantino/SOPA Images v / DPA

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha advertido de que la guerra vuelve a estar de moda" y ha defendido la necesidad de reforzar el multilateralismo: "El entusiasmo bélico se extiende".

"Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas", ha lamentado este viernes León XIV en el Aula de las Bendiciones, en el Vaticano.

El Santo Padre se ha dirigido así a unos 420 diplomáticos, encabezados por el embajador de Chipre y decano del Cuerpo Diplomático, George Poulides, según ha informado Vatican News.

En la audiencia, ha hecho un análisis de la coyuntura internacional, repasando los principales acontecimientos que han marcado los últimos meses. León XIV ha vivido personalmente el encuentro como una "novedad", ya que era su primera vez con los diplomáticos de 184 países y organizaciones internacionales.

El Papa ha lamentado que la diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes "está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por parte de individuos o de grupos de aliados".

Hoy en día, según el Papa, "la paz ya no se busca como un regalo y como un bien deseable en sí mismo" sino que se busca "mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio" y esto "compromete gravemente el estado de derecho". El Pontífice ha recordado que la Organización de las Naciones Unidas se creó hace 80 años con el eje central de la cooperación multilateral para salvaguardar la paz y defender los derechos humanos fundamentales.

En cuanto al derecho internacional humanitario, León XI ha recordado que debe prevalecer siempre sobre las ambiciones de los beligerantes.

En cuanto la libertad de expresión, ha reforzado la necesidad del diálogo, pero ha advertido sobre el uso y el significado de las palabras, cada vez más utilizadas como un arma con la cual engañar, golpear y ofender a los adversarios, ya sea en la política o en las redes sociales.

LA CRECIENTE PERSECUCIÓN DE LOS CRISTIANOS

También ha lamentado la creciente persecución de los cristianos, que afecta a más de 380 millones de fieles en todo el mundo, es decir, uno de cada siete.

Y ha citado países como Bangladesh, Nigeria, Siria y Mozambique. En Europa y América, se observa una forma sutil de discriminación religiosa contra los cristianos. "Allí, a veces se les restringe su capacidad de proclamar las verdades del Evangelio por razones políticas o ideológicas, especialmente cuando defienden la dignidad de los más débiles", ha evidenciado.

En esta categoría, el Papa ha incluido a los migrantes, pidiendo medidas contra la ilegalidad y la trata de seres humanos, y a los presos, renovando el llamamiento a la abolición de la pena de muerte.

León XIV también se ha pronunciado a favor de la familia y el matrimonio, como unión exclusiva e indisoluble entre la mujer y el hombre; y ha condenado el llamado "derecho al aborto seguro y la gestación subrogada, convirtiéndola en un servicio negociable".

RESPETAR LA VOLUNTAD DEL PUEBLO VENEZOLANO

En el continente americano, León XIV ha expresado su preocupación por las tensiones en el mar Caribe, a lo largo de la costa americana del Pacífico y en Haití.

"Renuevo el llamamiento al respeto de la voluntad del pueblo venezolano y al compromiso con la defensa de los derechos humanos y civiles de todos y con la construcción de un futuro de estabilidad y concordia, inspirándose en el ejemplo de sus dos hijos que tuve la alegría de canonizar el pasado mes de octubre, José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles, con el fin de construir una sociedad basada en la justicia, la verdad, la libertad y la fraternidad, y superar así la grave crisis que desde hace muchos años aflige al país", ha afirmado sobre Venezuela.

Además de las fronteras geográficas, ha avisado de que la paz también se ve amenazada por la existencia de arsenales nucleares. A este respecto, el Papa ha señalado la importancia de dar continuidad al Tratado New START, que expira el próximo mes de febrero.

"De hecho, existe el peligro de volver a la carrera por producir armas nuevas cada vez más sofisticadas, incluido el uso de la inteligencia artificial. Esta última es una herramienta que requiere una gestión adecuada y ética, junto con marcos normativos centrados en la protección de la libertad y la responsabilidad humana", ha dicho.

León XIV ha concluido su discurso con un tono esperanzador, ya que, "incluso ante este dramático panorama, la paz sigue siendo posible": "Requiere humildad y valentía, la humildad de la verdad y la valentía del perdón".