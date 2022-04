El Papa agradece a Orbán la acogida de desplazados ucranianos

ROMA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha agradecido al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, la acogida que su país está dando a los desplazados ucranianos tras recibirlo en el Palacio Apostólico del Vaticano, en el que es su primer viaje al extranjero tras ganar las elecciones con las que se ha asegurado una cuarta legislatura.

Según el vídeo difundido por la Oficina de Prensa del Vaticano, el Papa ha recibido a Orbán, que estaba acompañado por su mujer, con cordialidad. "Estoy contento de su presencia", le ha dicho al estrecharle la mano. La reunión entre ambos sin cámaras ni periodistas se ha extendido durante 40 minutos.

El Papa ha obsequiado al primer ministro húngaro con una medalla esculpida en bronce con la figura de San Martín, quien según la tradición donó a un pobre la mitad de su capa para protegerlo del frío. Tras entregárselo, le ha agradecido su actitud de acogida con los refugiados ucranianos: "He elegido para usted a San Martín (...) y he pensado que vosotros los húngaros estáis recibiendo en este momento a todos estos...". Pero no ha podido terminar la frase, porque Orbán le ha interrumpido para decirle: "No hay que olvidar que dio solo la mitad de su capa". El comentario ha arrancado una carcajada a ambos. "Hizo bien", ha dicho el Pontífice bromeando.

Además, como es habitual, ha entregado al mandatario las siete exhortaciones que ha escrito a lo largo de su Pontificado; el Mensaje para la Paz de este año; el documento para la Fraternidad Humana firmado en Abu Dabi; y el volumen que resume la bendición 'Urbi et Orbi' en soledad del Papa el pasado 27 de marzo como consecuencia de la emergencia del coronavirus.

Por su parte, Orbán le ha regalado una colección de CD de música de ópera junto con dos libros sobre el compositor húngaro y experto en música Bela Bartok. Por último, le ha obsequiado con un libro de 1750 que incluía el Oficio de las Horas de Semana Santa en inglés y latín. Orbán tiene previsto reunirse con el líder de la Liga, Matteo Salvini, con quien comparte el discurso euroescéptico y antiinmigración, esta tarde en Roma, tal y como ha anunciado el diputado italiano en su cuenta de Twitter. No se tiene constancia de más citas de Orbán en Italia.