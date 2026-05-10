El Papa agradece al pueblo de Canarias la acogida del crucero MV Hondius

1085727.1.260.149.20260510131302 May 6, 2026, Vatican City, ITALIA/ROMA: Pope Leo XIV during the weekly general audience in Saint Peters Square, Vatican City, 06 May 2026. ANSA/ANGELO CARCONI.,Image: 1096871058, License: Rights-managed, Restrictions: * Italy Rights Out *, Model Release: - Angelo Carconi / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha agradecido a Canarias la acogida del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus, tras su desembarco este domingo desde primera hora en el puerto de Granadilla (Tenerife).

"Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de hantavirus. Estoy contento por encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas", ha expresado León XIV en español tras el rezo del Regina Coeli.

El desembarco de los primeros pasajeros del crucero, fondeado desde las 06.30 horas de hoy en el puerto de Granadilla (Tenerife), comenzó sobre las 09.40 hora local (10.40 hora peninsular).

Los 14 pasajeros españoles, que fueron los primeros en desembarcar, se subieron a varios autobuses de la UME, que partieron escoltados por la Guardia Civil y la propia UME rumbo al aeropuerto de Tenerife Sur en un trayecto aproximado de diez minutos.

El operativo se inició después de que los profesionales de Sanidad Exterior confirmaran a primera hora que tanto el pasaje como la tripulación continúan asintomáticos.

Así, los pasajeros fueron desembarcando de forma escalonada utilizando una mascarilla FFP2 como medida preventiva adicional y con los objetos personales mínimos necesarios.

El avión desplegado por el Gobierno con los 14 pasajeros españoles del crucero 'MV Hondius' ha despegado sobre las 12.00 hora local (13.00 hora peninsular) rumbo a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz.

Los 14 ciudadanos españoles --13 pasajeros y 1 miembro de la tripulación-- serán trasladados posteriormente al Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla', donde serán ingresados y harán cuarentena.