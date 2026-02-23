El Papa alertó en noviembre a obispos españoles del peligro de que la fe se contagie de ideología

Archivo - El Papa León XIV (c) recibe a la Conferencia Episcopal Española (CEE) en el Vaticano, a 17 de noviembre de 2025, en Ciudad del Vaticano. - Vatican Media - Archivo

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

León XIV alertó el pasado mes de noviembre en una reunión con nueve obispos españoles en el Vaticano del riesgo de que la fe se contagie de ideología, según han confirmado a Europa Press fuentes eclesiales, que señalan que el Pontífice les habló del "peligro de las ideologías" y destacó que por encima de todo está "la fidelidad al Evangelio". Según ha avanzado este lunes el diario 'El País', León XIV advirtió en ese encuentro de "la ideología de ultraderecha" en España y del intento de buscar el "voto católico" e "instrumentarlizar a la Iglesia".

Las fuentes consultadas por Europa Press han precisado que el Papa insistió en que el Evangelio es lo que para los prelados tiene que ser el marco de referencia y han apuntado que "no entró en apellidos". En cualquier caso, también han señalado que este aviso ya había sido realizado en el mismo sentido por el Papa Francisco a los obispos en el pasado.

León XIV recibió el pasado 17 de noviembre en el Vaticano a los nueve obispos que forman parte de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE). La delegación estuvo encabezada por el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, el vicepresidente de la CEE y arzobispo de Madrid, José Cobo, y por el secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán.

Completaron la comitiva el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán; el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz; el arzobispo de Burgos, Mario Iceta; el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent; el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz, y el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo.

"POLARIZACIÓN" DEL DISCURSO PÚBLICO

Posteriormente, el pasado 9 de febrero, León XIV ha vuelto a advertir a la Iglesia española, concretamente a la madrileña, sobre la "secularización y la "polarización" en una carta al presbiterio de la Arquidiócesis de Madrid con motivo de la asamblea sacerdotal 'Convivium'.

Así, Prevost señalaba en la misiva que en muchos ambientes se constatan "procesos avanzados de secularización, una creciente polarización en el discurso público y la tendencia a reducir la complejidad de la persona humana, interpretándola desde ideologías o categorías parciales e insuficientes". En este marco, avisaba de que "la fe corre el riesgo de ser instrumentalizada, banalizada o relegada al ámbito de lo irrelevante, mientras se afianzan formas de convivencia que prescinden de toda referencia trascendente". Además, apuntaba que ante esta situación "no es momento de repiegue ni de resignación".

Tras el encuentro de noviembre, los prelados explicaron que habían hablado con el Pontífice de la investigación contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zorzona, por un presunto caso de abusos sexuales y avanzaban que el Papa podría aceptar "próximamente" su renuncia, algo que ocurrió solo pocos días después de esa reunión, el 22 de noviembre.

Asimismo, conversaron sobre el trabajo de la Iglesia española en relación con la prevención, con la formación y con la reparación de las víctimas de abusos" a través del plan "PRIVA", unos meses antes de suscribir el acuerdo con el Ejecutivo para la reparación de las víctimas. También se mostraron "esperanzandos" sobre una posible visita de León XIV a España, una cita que, según ha avanzado el obispo de Tarragona, será del 6 al 12 de junio y le llevará a Madrid, Barcelona y Canarias.

Precisamente, otro de los temas tratados por los obispos y el Papa fue la llegada de migrantes de las comunidades autónomas o el resurgir en España del interés espiritual y la búsqueda religiosa.